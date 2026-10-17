Los mayores miedos de los argentinos al viajar y cómo manejarlos

A los argentinos nos encanta viajar. Los viajes, para nosotros, no solo son sinónimo de felicidad, también nos desconectan de las preocupaciones cotidianas y amplían nuestro conocimiento del mundo. Son una aventura que nos recarga las pilas pero, además, una oportunidad para entrar en contacto con otras culturas. Los viajes siempre suman. Son, para todos, un gasto del que jamás nos arrepentimos.

Pero cuando las travesías son largas e incluyen países lejanos y desconocidos, es imposible que no surjan algunas preocupaciones. Entonces, el placer se mezcla con el estrés y la euforia con la ansiedad. ¿Qué puede pasarnos lejos de casa? ¿Cómo anticipamos los problemas que podrían surgir en las vacaciones? ¿Cómo nos aseguramos de que cada tramo del trayecto se cumpla sin dificultades?

La empresa de reservas online Booking.com realiza todos años estudios detallados sobre las necesidades de los viajeros, a partir de las 370 millones de reseñas verificadas que los huéspedes registran en la plataforma. Con base en sus relevamientos se establecieron cuáles son las causas de estrés más frecuentes entre los turistas de todo el mundo, especificadas también, país por país. Y, por supuesto, Argentina tiene su conjunto particular de ítems.

A continuación una lista de nuestras mayores ansiedades y también, la palabra de Luiz Cegato, gerente senior de Comunicación y Relaciones Públicas de Booking.com en América Latina, sobre las posilidades de minimizar el estrés en el momento clave de planificar un viaje.

Los motivos de estrés

Los retrasos o cancelaciones de vuelos están en el primer puesto mundial de ansiedades a la hora de viajar. Un ítem crucial porque detrás del avión se encadena el resto de la programación de una travesía: traslados en tierra, hoteles, excursiones, etc. “Las reservas flexibles y las tarifas con cancelación gratuita le dan al viajero margen de maniobra. Ante demoras de transporte que afectan el 'check-in', trabajamos para que la comunicación entre el huésped y el alojamiento sea fluida, de forma que ambas partes puedan ajustarse a la nueva situación”, señala Cegato, apuntando a las facilidades que ofrece Booking.com para minimizar riesgos de este tipo.

En este como en otros detalles del viaje que producen ansiedad, se trata de usar todas las herramientas de que disponemos para evitar las preocupaciones.

¿Otros temores a nivel global? Tener problemas con el equipaje (que se demore en llegar o directamente se extravíe); perderse en una ciudad extraña o no saber cómo transportarse dentro de ella; no hablar el idioma del país al que se viaja y por lo tanto, no poder comunicarse; tener dificultades para usar el celular; y no lograr manejarse bien con el dinero, tarjetas o billeteras virtuales de uso en el destino.

La elección del alojamiento es otra de las ansiedades que sufren los viajeros, preocupados porque el hotel o el departamento elegidos cumplan con todas sus expectativas. En este sentido, la reserva online ofrece muchas posibilidades de adelantarse a la decepción al consignar una serie de datos básicos para tener en cuenta, desde la ubicación del establecimiento hasta el precio, detalles como el tipo de baño, el clima del cuarto, el ancho de la cama y hasta las facilidades para hablar el propio idioma, sin contar con que las reseñas suelen ser muy esclarecedoras. Otros filtros que pueden a ayudarnos a elegir mejor son: comidas incluidas (menúes para diversas alergias alimentarias), política con las mascotas, certificación de sostenibilidad y apoyo a personas con discapacidad (barras de sostén, indicaciones auditivas o en braille). (Ver recuadro)

“Desde Booking.com nos esforzamos para brindar información clara y herramientas que permitan a los viajeros tomar decisiones con mayor tranquilidad y previsibilidad. Nuestro lema es 'hacer que conocer el mundo sea más fácil para todas las personas'. Esto incluye filtros para seleccionar alojamientos dependiendo de su precio, ubicación, tipo de alojamiento y servicios, así como información detallada sobre las políticas de pago y cancelación. Además, contamos con atención al cliente las 24 horas, los 365 días del año en 45 idiomas para acompañar a los viajeros. Nuestro objetivo es que la tecnología facilite la toma de decisiones y permita a los viajeros anticiparse a posibles situaciones que puedan surgir”.





Nuestros fantasmas

Si bien los argentinos compartimos preocupaciones con el resto del mundo, tenemos nuestros miedos particulares. Según los registros de Booking.com, un 49% de los viajeros de nuestro país teme enfermarse o sentirse mal físicamente durante la travesía, mientras que a un 48 % lo angustia vivir situaciones de inseguridad. De menor gravedad, el mal clima es otro de los fantasmas de nuestros compatriotas que se suma a la posibilidad de que ocurran desastres naturales en los lugares a recorrer (terremotos, inundaciones y otras catástrofes por el estilo). Dado el enorme crecimiento del turismo en la post-pandemia, un exceso de visitantes en las ciudades es otra de las ansiedades de los viajeros argentinos. También gastar más dinero del que se había pensado y, ligado a este punto, que la satisfacción del viaje no esté en relación con los montos invertidos en la experiencia.

Algunos datos extra: muchos turistas de nuestro país sienten también temor de olvidarse cosas importantes para el recorrido. Por ejemplo, el 80% tiene miedo de olvidarse el peluche de los chicos, el 74% la ropa interior, el 67% el celular o la tablet y el 60% la malla o el kit de playa.

El viaje perfecto no existe, por eso es importante planificar muy bien y con tiempo los recorridos usando todas las herramientas que hoy brindan las nuevas tecnologías para las reservas. Y también, saber que se puede pedir ayuda a las plataformas para solucionar problemas urgentes.

Viajar implica animarse a convivir con lo inesperado y diferente. Porque la imperfección también es amiga de la felicidad.

Un alojamiento inclusivo

El World Pride 2026, el gran evento internacional de la comunidad LGBTQ+, se celebró este año en Amsterdam. Como esta es la ciudad de origen y sede central de Booking.com, la empresa -main sponsor del evento- invitó a periodistas de todo el mundo a participar de esta gran fiesta. En una jornada de trabajo en la que se expusieron las nuevas tendencias en los servicios para turistas, se habló de las dificultades de los viajeros de la comunidad para contar con alojamientos inclusivos donde se sientan realmente cómodos.

Un estudio realizado por Booking entre 13.330 viajeros LGBTQ+, reveló que las situaciones negativas en torno a su identidad han disminuido en los últimos años. Sin embargo, en relación a los argentinos, el 37 % indicó que suele ocultar su condición a la hora de viajar.

El programa de Booking.com “Travel proud”, creado en 2021, apunta justamente a mejorar esta situación. “Travel proud” es una insignia que los viajeros pueden buscar en las ofertas de la plataforma. Los alojamientos que la tienen han recibido la capacitación correspondiente para brindar una experiencia más inclusiva a los visitantes. Un elemento importante para vivir un viaje sin recuerdos negativos.