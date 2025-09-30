Cuándo y a qué viene Simone Biles a la Argentina

“El 8 y 9 de octubre, Simone Biles, la gimnasta estadounidense siete veces campeona olímpica, ofrecerá una charla motivacional y una clínica deportiva para inspirar a otros atletas. Además de sus actividades, va a recorrer las calles porteñas y sus lugares más icónicos”, anunció en redes sociales la cuenta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gimnasta estará presente en diversos eventos relacionados con la designación de la ciudad como Capital Mundial del Deporte 2027.

“Hola, soy Simone Biles y estoy muy emocionada de anunciar que, desde el 6 de octubre, estaré en la Ciudad de Buenos Aires por unos días, ya que ha sido elegida Capital Mundial del Deporte 2027. Daré una clínica deportiva y también recorreré la ciudad. No puedo esperar para verlos a todos”, expresó la Biles, en un video subido a Instragam, anticipando las actividades que tiene confirmada su participación.

El miércoles 8 de octubre, a las 10 hs, la medallista olímpica ofrecerá una charla motivacional titulada “El poder de creer” en la sede de Gobierno de la Ciudad. Al día siguiente, el jueves 9 de octubre, a partir de las 17 hs, la estadounidense y su entrenador dirigirán una clínica de gimnasia en el Parque Olímpico de Villa Soldati, organizada por la Secretaría de Deportes de la Ciudad, dirigida a jóvenes talentos. El Parque Olímpico, ubicado en Villa Soldati, legado de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, será el escenario de la clínica de gimnasia.

Reconocida gimnasta olímpica, Simone Biles es una de las figuras más destacadas en la historia de la gimnasia. A lo largo de su carrera, obtuvo 11 medallas olímpicas, entre ellas 7 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, mientras que en campeonatos mundiales, ganó 23 preseas doradas y en los Juegos Olímpicos de París, se consagró en las finales del concurso por equipos, concurso completo y salto.

Con 28 años y casada con el jugador de fútbol americano Jonathan Owens, la nacida en Ohio recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Joe Biden en 2022. En esa época es recordada por ser una de las voces que denunció a Larry Nassar, médico de la federación de gimnasia de los Estados Unidos, quien fue condenado a prisión por abusos de decenas de jóvenes deportistas. La determinación de Biles, en denunciar ese hecho, la convirtió en una referente.