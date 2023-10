Gin tonic: cómo surgieron las marcas más notables

La fecha elegida se remonta a 1811, cuando un joyero alemán, de nombre Johann Jacob Schweppe, ideó un sistema con el que introducía burbujas de dióxido de carbono en el agua embotellada. Con el paso del tiempo, para conmemorar la creación de la empresa, se decidió que el 19 de octubre sea declarado el Día Internacional del Gin Tonic.

El trago, como se conoce hoy nació un tiempo después, cuenta la leyenda que de la mano de un general del ejército británico, que comenzó a agregarle ginebra al agua tónica para celebrar las victorias contra las tropas en la India. En Argentina, principalmente en la pospandemia, se vive un incremento fuerte de esta bebida que gana popularidad de la mano de la creación de varias marcas como la de los hermanos Bruno y Franco Moretti.

Desde la época en que se consumía en bares ingleses, el gin tonic ha evolucionado hasta lograr un gran resurgimiento en los últimos 10 años. Hoy, no solo es una de las bebidas más populares en cualquier bar británico, sino que lo es en cualquier parte del mundo. Es por ese motivo que la categoría de gin continúa creciendo, motivada principalmente por la demanda de los consumidores de nuevas y vibrantes opciones de sabor

Martín Mondragón, entrenador de Diageo Bar Academy en Argentina, señaló: “La historia de este cóctel se remonta a la época colonial, principalmente en India y en otras zonas tropicales con colonias inglesas, donde la presencia de malaria exigía la capacidad de combatir la enfermedad por parte de soldados y ciudadanos británicos. El antídoto más popular era el polvo de quinina con un sabor tan amargo que se mezclaba con agua y azúcar para transformarlo en algo remotamente bebible, resultando en lo que se conoce como Indian Tonic Water, denominación que todavía se puede ver en algunas latas de tónica de la actualidad”.

Pero la mezcla todavía no era suficiente para paliar la amargura de la quinina y fueron los soldados ingleses quienes, “jugando a ser bartenders”, mezclaron la tónica con alcohol para mejorar su sabor y formar un matrimonio perfecto como el gin & tonic. Más allá del debate sobre su creación, la bebida fue excelentemente recibida por muchos bares y consumidores del mundo. Para Martin Mondragón, la razón se debe a que “al ser uno de los primeros cócteles de la historia, sin dudas tiene ventajas sobre los otros. Esta bebida no pierde vigencia, ya que es visual, aromática, sabrosa y refrescante. También ayuda el hecho de que es fácil de preparar y no se requiere ser un experto bartender para preparar un gin & tonic.”

Dentro de la historia del coctel, una de las variantes más reconocidas encuentra sus orígenes en la herencia francesa y los viajes a París de Charles Tanqueray durante la década de 1840. El fundador de la emblemática marca de gin, creo una receta que balancea la complejidad de los botánicos del tradicional Tanqueray London Dry Gin con el aroma frutal y dulce de las berries francesas y las notas de vainilla.

En nuestras tierras, los hermanos de la Destilería Moretti descubrieron el gin muchos años después, pero como pioneros del gin tonic tirado. “Cuando lo desarrollamos en 2018 no existían experiencias previas en el mundo. Inclusive realizamos búsquedas en varios idiomas y descubrimos con emoción que nadie lo había hecho antes. Digamos que mezclar gin con tónica no es en sí sorprendente, pero sí estandarizar el proceso en una manera de elaboración y comercialización a gran escala, con un gin tonic que cumple con todo lo que debe tener, con las proporciones justas y la gasificación ideal, sin riesgo de falla”, explicó Franco Moretti.

En Mendoza, dos destilerías fueron premiadas internacionalmente por su gin premium: Casa Tapaus recibió Doble Oro y 100 puntos en el concurso Vinus 2023 por su Gin Terrier Old Tom, mientras que Hilbing Franke Distillery se alzó con la medalla Doble Oro por su Hilbing London Dry Gin en la San Francisco World Spirit Competition 2023.

Hace dos años, la destilería cuyana Casa Tapaus, perteneciente a Familia Millán, presentó al mercado su Gin Terrier Old Tom. En 2021, apenas lanzado, el gin resultó reconocido como el mejor exponente de Argentina en el World Gin Awards 2021 y recibió su primera Medalla de Oro. Obtenido de la destilación de una maceración alcohólica de bayas de enebro, cáscaras de limón, pimienta de Jamaica, cardamomo y lavanda, Gin Terrier Old Tom posee en su estructura flor de hibisco, pimienta rosa, pimienta de Jamaica y anís estrellado.

Por otro lado, la receta del Hilbing London Dry Gin se inspira en los sabores y aromas del clásico estilo británico London Dry, pero siguiendo un método de elaboración y usos de materias primas locales que le imprimen carácter y frescura. Entre sus ingredientes se destacan el enebro recolectado a mano proveniente de la Patagonia, el coriandro tostado de la pampa húmeda y las cáscaras frescas de cítricos originarios del noreste argentino, que gracias a su clima subtropical se cosechan en su punto de maduración óptima, todos ellos se combinan con agua pura y cristalina de deshielo de la Cordillera de los Andes.

Finalmente, Heráclito, el gin argentino creado por el master distillery Julián Varea, se suma a las celebraciones del Día Internacional del Gin Tonic este 19 de octubre. La marca presenta cuatro innovadoras propuestas de Gin Tonic , desarrolladas por Lucas Daglio, embajador de la marca, para disfrutar de este clásico cóctel con un twist especial. Los mismos también se pueden disfrutar en Trane Bar, ubicado en Charlone 100 en el mítico barrio de Chacarita.

HERACLITO LONDON DRY & tonic / menta y limón

Un clásico Gin Tonic, con un gin de corte compuesto por 13 botánicos, presentando una salida firme de enebro y coriandro que combina perfecto con sus notas cítricas, el perfect serve para celebrar este día.

HERÁCLITO & MACEDONIO & tonic / pomelo

Este gin tonic se destaca por su tono rojizo, otorgado por las flores rojas. En boca se destaca el enebro y los cítricos.

HERÁCLITO BLEND DE TÉCNICAS & tonic / naranja y romero

Esta versión propone una simpleza y originalidad única en el mercado, se presenta de color rosa apagado y una salida en nariz muy floral y cítrica que cautivan de manera inmediata. Aterciopelado con una salida muy fresca generada por su armazón cítrico. Es una propuesta única en su clase, ya que el Blend de Técnicas combina partes similares de un gin destilado, al mejor estilo de los clásicos London Dry: y otra parte de un gin Compound, categoría alternativa de gin en el cual se aromatiza con enebro siguiendo procesos de maceración.

HERÁCLITO 40 BOTÁNICOS & tonic / tomillo y limón

Una propuesta que se destaca por sus botánicos, este gin está elaborado a partir de una fórmula que fusiona 40 hierbas y se presenta como una opción 100% aromática donde se destacan el jengibre, coriandro y comino.

por R.N.