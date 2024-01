Los tips infalibles para un vuelo largo

En general, se consideran vuelos largos aquellos que duran 8 horas o más, mientras que los que exceden las agotadoras 16 horas son apodados ultralargos. En la actualidad, los vuelos comerciales sin escalas de mayor duración incluyen los trayectos de Nueva York a Singapur (18 horas y 50 minutos; 15.330 kilómetros) y de Perth, Australia, a Londres (17 horas y 45 minutos; 14.500 kilómetros).

Por si fuera poco, la línea aérea australiana Qantas Airways, la aerolínea nacional del país oceánico, planea operar dos vuelos directos todavía más largos en 2025: de Sídney a Londres y de Sídney a Nueva York (ambas rutas tomarán de hasta 20 horas). Para cualquier viajero, volar a 10.000 metros de altura durante un periodo extenso presenta sus propios retos, incluyendo poco espacio para moverse y los cambios en las zonas horarias.

Aunque los viajes extremadamente largos en avión nunca serán una experiencia confortable, hay algunas sugerencias que se puede llegar a tomar antes, durante y después del vuelo. “En vez de tomarlo como un largo periodo en un espacio confinado sin escape, pienso que es un largo tiempo ininterrumpido sin responsabilidades en el que no puedo ser contactada. Es tan poco común tener eso”, afirmó Jennifer Bagnall, una ejecutiva de comunicación que vuela con frecuencia entre su hogar en Los Ángeles y Sídney, a The New York Times.

“El equipaje de mano debe tener todo lo necesario. Además de los artículos que usarás como entretenimiento, piensa con antelación en qué te ayudará a sentirte más cómodo. Empacar una muda de ropa, así como un cepillo de dientes y dentífrico será muy útil para que te sientas más fresco durante tu recorrido. Asegúrate de vestir ropa cómoda y un par de medias de compresión para combatir los pies hinchados debido a las muchas horas con poca actividad física”, recomendó la ejecutiva norteamericana.

En cuanto a indumentarias, muchos viajantes coinciden que una de las prendas más cómodas para este tipo de viajes son los “hoodie”, es decir un buzo con capucha. El diseño de este modelo de ropa mantiene el calor, cubre las orejas y los ojos, creando un ambiente personal propio. Como accesorios primordiales, los antifaces y los auriculares con cancelación de ruido son necesarios porque pueden reducir la iluminación y ayudan a disminuir el ruido del avión.

Para el momento de dormir, algunos pasajeros consideran a los suplementos de melatonina como artículos infaltables, aunque una almohada de viaje como Trtl Pillow, que le brinda soporte al cuello, puede servir mucho más porque mantiene al usuario en una posición cómoda y vertical.

En el tiempo de ocio, lo recomendable es elegir series con muchos episodios que ocupará más tiempo que una película. Se puede visitar con anticipación el sitio web de la aerolínea para ver qué tipo de entretenimiento estará disponible durante el vuelo. Pero lo más sugerente es que se descargue series, pódcast y música a los dispositivos antes de llegar al aeropuerto para no depender del wifi lento e inestable del avión. También un buen libro o algunos juegos que no requieran conexión a internet, que se puedan jugar en una tablet, son aconsejables.

Finalmente, dos puntos son importantes en los vuelos de larga duración: la hidratación, considerando que el aire en los vuelos es seco, y la ubicación del asiento. Este último es recomendable que sea cerca del pasillo evitando las molestias a otros pasajeros.