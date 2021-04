Nueva silueta y regresos "vintage" en la moda del próximo invierno

Si la moda es siempre sinónimo de vitalidad y trasformación, no debe asombrarnos que sea uno de los sectores que más rápidamente se adaptó a las complejidades del contexto del último año.

Achicó costos, redujo sus colecciones, encontró canales nuevos para comunicar las novedades y puso la creatividad al servicio de las verdaderas necesidades de la gente.

Uno de los rasgos más interesantes de su transformación es que encontró un nuevo lenguaje para mostrar colecciones y adelantos de temporada, en las redes sociales, con catalógos preparados para el mundo online, películas y cortos que permiten apreciar en detalle texturas, accesorios y siluetas.

Este año, frente a las colecciones de otoño-invierno, la experiencia de 2020 se capitalizó y las dos semanas de la moda más tradicionales de la Argentina, mostraron las tendencias fashion del 2021, en formatos ajustados a los nuevos tiempos, reuniendo a los principales nombres de la industria.

La temporada otoño-invierno

Entre el martes 23 de marzo y el viernes 26, tuvo lugar la edición número 54 de Argentina Fashion Week. “La realizamos en versión digital- explica su creador, Héctor Vidal Rivas- respetando todos los protocolos y de esta manera pudimos apoyar a los diseñadores. También estuvimos en París Fashion Week en su edición digital, con las colecciones de Jorge Rey y Gustavo Pucheta”.

En el canal de YouTube de Argentina Fashion Week pueden verse los desfiles junto con entrevistas a los autores y detalles de las ideas detrás de las colecciones. Verónica de la Canal, Claudio Cosano, Pía Carregal, Benito Fernández, Francisco Ayala, Catalina Rautenberg, Marcelo Senra, Gustavo Pucheta y Jorge Rey fueron algunos de los diseñadores que mostraron sus creaciones en esta tradicional semana de la moda.

El otro gran evento fashion, BAFWEEK, rompió la tradición en esta edición, con un mega desfile de varias marcas, el 8 de abril; en la pista central de La Rural. Conservó la presencialidad con protocolos, pero redujo al mínimo los riesgos al concentrar en una sola jornada la exhibición de las colecciones. Las marcas y diseñadores reunidos fueron Ay Not Dead, Raimondi, JT, Kosiuko, Elemental x Nous Etudions, FILA, Garcia Bello con Natura, Ginebra, ML, Daels, Mishka, Valentina Karnoubi, Anushka Elliot y Roberto Sánchez. El desfile se dividió en tres bloques y en cada uno se presentó un artista invitado. Cazzu, Duki y Bhavi fueron los encargados de cerrar cada segmento. Otra novedad del flamante formato de BAFWEEK fue que se televisó simultáneamente por Flow que, 15 días después, presentará un programa especial con lo mejor de la jornada.

Lo que se va a usar

Una nota en The Guardian, escrita en pleno “lockdown” invernal inglés, advertía sobre la imposibilidad de volver a calzarse un jean o cualquier otra prenda ajustada y rígida despues de tanto tiempo de jogging, zapatillas y buzos. Y algo de esto aparece no sólo en las colecciones, sino (y aún más importante) en la cabeza del consumidor a la hora de comprar. Adriana Costantini explica muy bien cómo interpretó este concepto en su colección, llamada “Serenidad”: “Toda la colección está adaptada a una agenda con muchos menos compromisos. Es cómoda, confortable, con telas que nos mimen, que nos acaricien. Cinturas elastizadas, blusas y blazers que no marquen el cuerpo ni ajusten”.

Con una suspensión momentánea de la alta costura, muchos diseñadores optaron por versiones elegantes de la ropa de calle, más sencilla e informal. “Volví a mis principios, cuando diseñaba sastrería y prêt à porter – cuenta Claudio Cosano-. Utilicé géneros que antes no había usado, como denim y lana. Hice vestidos en denim como si fuera alta costura y diseñé tapados de lana”.

Nociones como naturaleza, fluidez y género no determinado, se reiteran en la elaboración de prendas mucho más orgánicas, que reflejan a un consumidor de la nueva era. Porque en los tiempos que vienen, el glamour no estará peleado con la inclusión, la libertad y el respeto por el medio ambiente.

“El espíritu de mi colección festeja la pluralidad de lo femenino, sutilmente romántico y, como siempre, soñador. La inspiración nos hace volver a nuestras raíces, a conectar con la naturaleza”, explica Valentina Karnoubi, una de las diseñadoras más interesantes de BAFWEEK.

“La propuesta fuerte de esta temporada es seguir haciendo un producto de alta calidad y versátil, manteniendo un sistema de consumo consciente de baja producción, sin género y realizado con amor a lo hacemos”, expresa Sebastián Raimondi, desde la etiqueta que lleva su nombre.

Las tendencias

Aunque las tendencias sean cada vez más laxas y personales, en toda nueva temporada se renueva el rito de la moda y cambian colores, largos y siluetas, en una transformación constante.

Las tendencias centrales de este año refuerzan la idea de confort y libertad que exigen los tiempos. Los abrigos, pantalones, sweaters y sacos son “oversize”. El largo de las faldas es “midi”, exactamente entre la rodilla y el tobillo. Los pantalones, anchos y cómodos, se usan muy cortos (un modelo que, hay que decirlo, no favorece a todas las siluetas).

Los trajes, que vuelven con tanta fuerza como en los '90, son también confortables y amplios aunque se combinen con tops y corpiños mínimos.

La cintura es protagonista. Se marca en jeans de tiro alto y, con cinturón, por encima de abrigos, sacos y vestidos.

Algunos items regresan del túnel del tiempo: cuellos de volados, botas altas, cuadros y chalecos tejidos. Y siguen las blusas clásicas, los pantalones de cuero y los vestidos estampados, románticos y vintage. Las zapatillas, por supuesto, ya no se irán jamás.

Aún con salidas acotadas, vale la pena comprarse algunas de las prendas favoritas de este invierno. Renovar la imagen es algo que siempre nos hace bien.