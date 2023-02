Pizzas estilo New York: un recorrido por las mejores opciones

Una de las comidas preferidas por los porteños es la pizza. Restaurantes y pizzerías clásicas forman parte del emblema de la ciudad de Buenos Aires, tanto por historia como por el sabor adquirido de este plato oriundo de la gastronomía italiana. Sean al molde o a la piedra, el legado característico de su gusto ya forma parte de la idiosincrasia argentina.

Sin embargo, hace algunos años emergió el estilo neoyorquino de pizzas, que llegó para quedarse y forma parte del paisaje gastronómico urbano. Se trata de un concepto ítalo americano de masas finas y livianas, que van más allá de la abundancia de mozzarella, que incorpora sabores y combinaciones distintas a la que estamos acostumbrados.

La clásica de pepperoni, las "slices", tamaños XL o doblar la porción, son denominaciones y costumbres adquiridas para hacer honor al consumo de esta comida al mejor estilo New York City. Sea como cadenas o emprendimientos locales, estos son algunos los lugares que llegaron para quedarse.

Togni’s Pizza - Blanco Encalada 1665

La creación del chef Máximo Togni junto al chef Martín Arrieta y sus socios está ubicada en Belgrano. Togni´s elabora un producto cuidado en todos sus ingredientes y procesos: harina orgánica, masa madre para el leudado y fermentación lenta en frío. La salsa se elabora con tomates italianos. El pepperoni, sabor indiscutido de la marca, es elaborado artesanalmente y con receta propia.

Tomasso - Santa Fé 4564

Entre sus once variedades sumó la pizza estilo NY, que combina muzzarella, cheddar, panceta crocante y barbacoa. Una combinación que recuerda a la franquicia estadounidense Pizza Hut. Esta variedad, así como todas las opciones de la carta, está disponible para take away en los 52 puntos de venta de la marca ubicados en CABA, Pergamino, Monte Grande, Rosario, Neuquén y Bariloche.

Hell’s Pizza - Humboldt 1654

Con su debut hace casi seis años, en el barrio de Palermo, tiene en su haber 30 locales en el país hasta el momento. Esta cadena, pionera en su estilo, se destaca por sus pizzas finitas y de gran tamaño, de casi medio metro, de masa flexible y textura crocante, elaboradas con materias primas seleccionadas de pequeños productores locales y vegetales de estación.

Pony Pizza - Echeverría 1677



Roja, Fungi y Flama, son algunas de las sabrosas variedades de Pony Pizza. La cadena tiene sucursales tanto en la ciudad de Buenos Aires como en todo el interior del país, sumándose al conteo la franquicia en Uruguay. Más allá de la calidad en sus variedades americanas y en lo accesible del precio, las pizzas de Pony se destacan por sus sabores e ingredientes. La favorita para gran parte del público es la de pepperoni con muzzarella gratinada.También son sumamente recomendables para probar las pizzas de estilo napolitana.

GorDough New York Style Pizza

Un emprendimiento 100% familiar nacido en la ciudad de La Plata. Nacido de una experiencia Work and Travel en el que su dueño, Cristian Estaurino, terminó trabajando en una pizzería de New York en diciembre de 2004. Utilizando una combi Volswagen del’85, se encuentra en diversas ferias gastronómicas de diversas ciudades, con todo el seteo para ofrecer slices de sus tres variedades: cheese, pepperoni y veggie.

Sbarro - Corrientes 1267

La llegada de Sbarro a pasos del Obelisco pone a nuestro país entre los 26 donde ya está presente esta cadena pizzera nacida en la ciudad de New York. Su tamaño XXL es lo primero que llama la atención y para comerla es necesario doblar la porción a la mitad, toda una experiencia de sabor.

por R.N.