¿Qué nos pueden enseñar los youtubers?

Cuando escribimos “Agarrá la pala” (B de Block), no imaginamos la pandemia pero estábamos seguros de que valía la pena hablar del trabajo del youtuber. Del trabajo, de sus herramientas, técnicas y estilos, no del camino a la fama ni del lado oscuro del influencer. Esa inquietud por mirar con otros ojos qué hacen los y las youtubers, toma otra dimensión ahora que la virtualidad nos estalló en la cara.

El confinamiento nos tiene mucho más tiempo frente a las pantallas y ya no sólo como consumidores de contenidos en nuestro tiempo libre. Ahora también nos toca producirlos y hablar frente a cámara cuando estamos trabajando o en clases; lo que en ocasiones es las dos cosas a la vez. En el fondo, estamos siendo un poco youtubers en estos días fuera del tiempo. O nos gustaría serlo, porque muchas de sus destrezas se han vuelto una necesidad donde antes no lo eran: aprender a grabar y editar un video mirando tutoriales, no trabarnos ni morir de vergüenza con el rec encendido y que lo que decimos genere interacciones nutritivas con quienes están del otro lado, entre muchas otras cosas que los youtubers hacen de taquito y ahora muchos les toca hacer y sin aviso.

Los youtubers son creadores de contenidos audiovisuales y digitales sobre los temas y con los estilos más variados. Hay de todo en esta tele a la carta: cocina y ficción, cine y arte, educación y música, entretenimiento y noticieros, y todo se hace con mucho humor. “Es muy amplia la palabra youtuber, es como decir artista, podés ser youtuber de mil formas”, dice Jorge Pinarello, uno de los entrevistados de Agarrá la pala, que en su canal inventó un modo de hablar de series y películas que no existía. ¿Qué tienen en común? Que aprendieron a hacer lo que hacen desde sus casas, sin escuela y con lo que tenían a mano. Algo que, en plena revolución digital, parece haber llegado para quedarse.

por Agostina Gentili y Teodoro Ciampagna