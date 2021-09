¿Son confiables las líneas de belleza de las famosas?

Tienen la visibilidad con la que cualquier marca soñaría. Y dada su permanente exposición, son grandes usuarias de los más diversos productos de belleza. Por eso no sorprende que sean cada vez más las celebrities que han decidido lanzar su propia marca de cosmética.

Andrea Frigerio podría inscribirse entre las pioneras. Corría 2009 cuando en un almuerzo familiar comentó que tenía la asignatura pendiente de crear perfumes, un poco por la influencia de su abuela francesa y otro tanto por sus estudios inconclusos de Biología. “Siempre me fascinó estar en un laboratorio haciendo mezclas; desde muy chica experimentaba con flores y mi jueguito de química”, evoca. Así nació Roses are Roses, de la que hoy no es dueña pero sí directora creativa, poniéndole su espíritu a cada creación.

Sus líneas se dividen en productos personales como perfumes, cremas y jabones y otra para la casa, con difusores, velas y aguas de ropa. “Lo que más se destaca son los blends, hechos con materias primas de distintos lugares del mundo. Las cremas para el cuerpo son muy celebradas también, son las que uso y están hechas a mi medida”, define la actriz, que asegura que cada ítem está testeado en ella y su casa primero.

En esa misma línea se inscribe Guiv, la marca de cosmética “clean” de Guillermina Valdés, sin parabenos ni sulfatos y no testeada en animales. “Hice la marca a la medida de mis necesidades y la uso diariamente. Por ejemplo, soy la fan número 1 de nuestro gel de limpieza Vía Láctea”, asegura a NOTICIAS. En asociación con un laboratorio de amplia experiencia, comenzó la creación de la compañía hace tres años, involucrándose en todos los procesos, desde la elección de los activos hasta los envases.

Consultada sobre la responsabilidad que le cabe en cuanto a la calidad de los productos, a partir de la influencia que tiene sobre el público, sostiene que siempre fue muy responsable y transparente con sus elecciones y cuidados, y así lo siente con este emprendimiento. “Me representa absolutamente. Desde su concepción quise que fuera una línea 'clean' pero que a la vez funcionara y estamos muy contentos: hay un porcentaje de recompra muy grande”, apunta.

Para la médica especialista en piel Belén Hirigoity (@hirigoitybelen), lo importante al elegir este tipo de productos es lograr ir más allá de una promesa de marketing. “Que esa asociación con el famoso no sea la única razón que nos incite a comprar. Personalmente intento que mis pacientes estén interesados en los principios activos que necesita su piel según tipo y edad, y que sepan leer las etiquetas”, relata. Asegura que no le preocupa tanto la calidad de los cosméticos, porque suelen estar respaldados por alianzas con grandes laboratorios; pero sí que no sean la compra adecuada para cada usuario. “Puede ser un gasto no útil si esa persona solo está comprando por asociación directa con el famoso y no porque sea el cosmético que le conviene a su piel”, razona.

Bella hermandad

En marzo de 2019, la modelo y conductora Zaira Nara lanzó Zaira Beauty, y se convirtió en la primera celebrity argentina en tener su propia marca de maquillaje. “La realidad es que nació mucho antes, en 2017, cuando la empezamos a soñar y darle forma, pero desarrollar un producto lleva mucho tiempo, pruebas y reuniones hasta llegar a la versión perfecta”, detalla Nara a NOTICIAS.

Uno de los ítems que mejor lo logró es el “hyaluronic lipstick”, una barra de labial con ácido hialurónico que mantiene los labios hidratados y del que aún los asombra la repercusión. “Antes de sacar un producto, lo uso por varias semanas o hasta meses antes de dar el ok”, relata Zaira. Detallista, cuenta que le gusta estar detrás de cada proceso, por eso su marca tiene su impronta muy marcada. Para ella, el hecho de ponerle su nombre implica un gran cuidado.

A mediados de 2021 llegó la propuesta de su hermana, Wanda Cosmetics. “El maquillaje es una de las grandes pasiones de Wanda Nara, y ella supo volcar todo su conocimiento y experiencia en una línea de cosméticos cosmopolita. El proyecto se inició en Italia y, después de mucho trabajo, lo pudo traer a Argentina”, relatan desde la marca. Según cuentan, Nara tenía el deseo de desarrollar productos de calidad internacional y producción nacional. Por eso, en el lanzamiento pudo verse su orgullo al decir en redes que sus clientas contaban con cuotas sin interés en pesos, haciendo a un producto accesible. “Apostar a la producción en su país y potenciar la industria en plena pandemia es una satisfacción muy grande”, sostienen.

En el mundo

Pero las nuestras no fueron las primeras celebrities que apostaron a crear productos con su nombre. Desde hace varios años, las famosas del mundo también combinan su buena imagen con rédito en ventas. Gwyneth Paltrow, con su emporio Goop, es una de las más exitosas (aunque no está exenta de polémica, como sucedió cuando lanzó su vela con olor a su propia vagina). También lo fue Kim Kardashian con su marca KKW Beauty, que por estos días está discontinuada y en su sitio asegura estar creando una marca más “sustentable y elevada”.

Entre las novedades, Jennifer Aniston acaba de lanzar LolaVie, su marca de productos capilares para la que, dado el enorme amor que el público siempre ha profesado por su pelo, se presagia como un éxito rutilante. Trabajo en equipo y una proyección de los valores y belleza de la estrella hacia todo lo que toque, esa es la ecuación para una marca que se destaque, en una de las industrias más competitivas.