Todas las estrellas del mundo fashion apoyan la moda

Ni reclamos, ni pedidos, ni quejas. Tan solo compartir con todos una campaña con el hashtag #ApoyemosLaModaArgentina. En ella participaron las más destacadas personalidades del sector, con la idea de concientizar acerca de la importancia de la industria en nuestro país y cómo la pandemia está cambiando los usos y costumbres del arte de vestir.

Diseñadores, peluqueros, maquilladores, zapateros, fotógrafos, periodistas especializadas, productores, emprendedores, empresarios, estilistas, modelos y relaciones públicas concientizan acerca de un industria que genera 1.000.000 de empleos por año.

Aquí los nombres de quienes participaron:

GINO BOGANI, diseñador. VALERIA MAZZA, modelo y empresaria. MARIANA ARIAS, conductora, PALOMA CEPEDA, diseñadora F.P. MARINA ANCILLETA, productora Elifestyle Cursos online. MARIANA DAPPIANO, diseñadora DORA BECHER, editora revista L Officel. SEBASTIAN CORREA, maquillador. WALLY DIAMANTE, director Grupo Mass MARTIN CHURBA, diseñador CLAUDIA ARCE, diseñadora. VANEZA KRONGOLD, diseñadora. VERONICA MEDOZA, maquilladora. MARISA MARANA, diseñadora. LUCIA CHAIN, diseñadora. VALENTINA KARNOUBI, diseñadora. PABLO RAMIREZ, diseñador CARLA RODRIGUEZ, editora TN Estilo. ANDRES PASTOR, estilista. MARIA PRYOR, diseñadora. JUAN MANUEL CATIVA, peluquero. ROBERTO PIAZZA, diseñador. LUCIANO MARRA, zapatero, ANDREA RAPAGNANI, emprendedora Intensa Joyas SOL ABADI, fotógrafa. LOLI DAMASTRI y MARTINA DOUELLE, emprendedores MERISTEMO. LUCIA URIBURU, productora de moda NACHO LOPEZ FAGALDE, peluquero. NATALIA ANTOLIN, diseñadora. REGINA KULIGOVSKY, maquilladora. PITU DE MARCO, Productora de Moda MABBY AUTINO, maquilladora. GERONIMO DE LA IGLESIA, diseñador (Mar del Plata) MANU VIDAL RIVAS, directora VRFS SANTIAGO ARTEMIS, diseñador AMELIA FONIO, diseñadora POLI MARTINEZ, maquilladora. FRANCISCO AYALA, diseñador y presidente Cámara Argentina de la Moda ALE GOUGY, moda sustentable ATILIO PAEZ, Diseñador (Catamarca) MARCELO SENRA, diseñador CLAUDIA PANDOLFO, asesora de imagen OSCAR ECHEVERRIA, Decano UP MIN AGOSTINI, diseñadora. LORENA CERICIOLI, empresaria GABRIEL ROCCA, fotógrafo. PIA CARREGAL, diseñadora TERESA NAPOLILLO, editora de moda JORGE LEON, estilista. ADRIAN BROWN, diseñador. SUAMI DELELIS, diseñadora. FABIAN PAZ, zapatero, ZULE DIGNANIS, emprendedora THE DIGNANIS. JUAN SARTOR, diseñador LAURENCIO ADOT y THIAGO PIÑEIRO, diseñadores. GUILLERMO AZAR, Productor MARCELA MOLINARI, consultora de economía y diseño. CLAUDIO COSANO, diseñador. FABIAN MEDINA FLOREZ, asesor de imagen. SILVINA LEVASKA, diseñadora ROXANA ZARECKY, joyera RZ. CLAUDIO CERINI, peluquero y empresario. CYNTHIA KERN, diseñadora Kosiuko. JULIETA SPINA, directora agencia Díada. SEBASTIAN RAIMONDI, diseñador. PAULA SELVY AVELLANEDA, diseñadora. JAVIER SAIACH, diseñador. MARIA CLAUDIA PEDRAYES, Relaciones públicas y prensa GUSTAVO PUCHETA, diseñador. LEO COSENZA, peluquero. JOSE VALOSEN, diseñador . FABIAN ZITTA, diseñador. GABRIEL MACHADO, fotógrafo. ANA TORREJON, directora L Officel. JORGE REY, diseñador. ADRIANA COSTANTINI, diseñadora. HECTOR VIDAL RIVAS, productor general Argentina Fashion Week LUCIA UGARTE, Chicas Guapas JAZMIN CHEBAR, diseñadora. CARMINNE DODERO, productora general Six O Clock Tea SERGIO LAMENSA, peluquero. BENITO FERNANDEZ, diseñador. VERONICA de la CANAL, diseñadora. RICKY ZARKANY, zapatero. CAROLA SANZ, editora Clarín, GABRIEL LAGE, diseñador. INGRIND GRUDKE, modelo. Especial agradecimiento a Julieta Spina y Gisel Block, Guillermo Azar, Carla Rodríguez y Héctor Vidal Rivas.

por R.N.