Viandas escolares: recomendaciones a tener en cuenta

La vuelta de tantos chicos a las clases presenciales, iniciando el nuevo ciclo escolar, pone otra vez a la familia frente al desafío de armar la vianda para el almuerzo. Por ese motivo, es de suma importancia elegir un menú saludable, fácil de transportar, que no ensucie demasiado, que resulte rico al comerlo y que se conserve en buenas condiciones.

Recetas de nuggets de pollo casero al horno, son una opción nutritiva, sencilla y ganadora que se puede combinar con unas croquetas de acelga o espinaca. La manipulación de este tipo de bocadillos no requieren de cubiertos, no ensucian y es de fácil consumo. Así mismo, la elaboración es práctica y se puede guardar en la heladera.

En cuanto a practicidad, los sandwiches siempre son una opción primordial para un almuerzo fuera del hogar. Por el valor proteico se recomienda emparedados de carne de ternera o pollo deshuesado, lo ideal es siempre acompañado por unas hojas de lechuga fresca sin condimentar, o de repollo, hinojo o bastoncitos de zanahoria.

Una tercera opción puede ser las tartas de brócoli, de verdura o zapallo, ideal para el team infantil que conoce los beneficios nutritivos y el buen gusto de este vegetal. Lo ideal es que sean porciones de tartas que tengan formas compactas y no requieran calentarse, así no despide olor que invada el ambiente.

Las empanadas también son una posibilidad práctica y rica. Es un alimento de un proceso de elaboración que permite muchas unidades y además dispone de una gran versatilidad en el relleno. Sin duda, la empanada es una vianda perfectamente aceptable para consumir a temperatura ambiente.

El comodín para las viandas escolares son las frutas. Bananas, mandarinas, manzanas, uvas o peras, son posibilidades que deben estar presentes toda la semana. Lo ideal es que sean frutas de fácil manipulación, en lo posible que no se requiera usar algún utensilio para pelar la cáscara o en todo caso tener en cuenta el lavado antes de digerir.

Los frutos secos son una excelente posibilidad para los recreos y las colaciones. Nueces, maníes, almendras, pasas o pedazos de banana deshidratada, son de simple uso para los cortos momentos de inactividad. Las galletitas también debe estar en las loncheras y mochilas. El agua o el jugo, tratando de que sea fresco y frío, es infaltable para su consumo, estimativamente, manteniendo el litro.

Es recomendado por médicos y nutricionistas evitar las golosinas y los snacks, en general no disponen de un fuerte valor proteico y no generan energía. “Comer no es lo mismo que alimentarse”, es una de las premisas que las campañas, enfocadas en la alimentación infantil, comunican en los establecimientos educativos a consideración de los padres.