Los restaurantes argentinos elegidos por The New York Times

El reconocido diario estadounidense The New York Times observó el crecimiento de la gastronomía en la ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo, el medio neoyorquino destacó una exclusiva selección de restaurantes porteños que ofrecen platos de impronta gourmet y de reconocida calidad.

Muchos de estos espacios gastronómicos son conducidos por chefs y cocineros locales que otorgan creatividad, estilo y sabor en sus platos. Pero sobre todo, el periódico norteamericano destacó, en su nómina, la recepción, la popularidad y la satisfacción de los clientes que deben esperar largo tiempo en la puerta para conseguir una mesa en el lugar.

Julia - Loyola 807, Villa Crespo

En el restaurante Julia, dirigido por el chef Julio Báez, la labor culinaria se centra en los diversos productos naturales de la región. “El chef trabaja con frutas y verduras de pequeños productores de toda la Argentina, logrando una fusión de sabores globales para crear un desfile de platos originales”, explicó The New York Times. Según los habitúes, el plato más destacado es el bife de carne vacuna de raza Wagyu con arroz fermentado.

Gran Dabbang - Scalabrini Ortiz 1543, Palermo

Presente en The World’s 50 Best Restaurants es, según The New York Times, un sitio donde su chef Mariano Ramón “se ha propuesto democratizar la buena mesa”. Entre los platos favoritos de sus comensales se destaca un labneh con capas de pepino japonés, cerezas deshidratadas, chutney de tamarindo, menta negra andina, nueces pecanas en rodajas, hinojo en rodajas, chiles picantes y semillas de granada, servido junto con un plato de fideos de garbanzos fritos.

La Carnicería - Thames 2317, Palermo

La Carnicería, junto con Chori, Niño Gordo, Paquito y Juan Pedro Caballero, forma parte de los emprendimientos de los cocineros German Sitz y Pedro Peña. La joven dupla apostó a la calle Thames para abrir la mayoría de sus locales, convirtiendo a este sendero palermitano en un “corredor gastronómico”. Se sugiere probar el katsu sando que preparan en Niño Gordo y el costillar con chimichurri casero de La Carnicería.

Oli Café – Costa Rica 6020, Palermo

“En Oli, un café luminoso y animado, abierto para el desayuno, el brunch y el almuerzo cerca del barrio de Colegiales, Olivia Saal, de 28 años, ha dividido el menú en partes iguales entre dulces recién horneados y platos salados”, describió The New York Times. La gastronómica argentina Olivia Saal es una de las sensaciones de la gastronomía porteña y estuvo nominada a los Premios Cucinare 2022. En el espacio de brunch se destacan las tostadas francesas, que llevan finas capas de yogur, crema de mascarpone y frutas, y las medialunas glaseadas.

Mengano- Cabrera 5172, Palermo

Mengano, flamante restaurante palermitano sobre la calle Cabrera, es dirigido por el chef Facundo Kelemen. Este ex abogado, luego de un año de pasantías en los Estados Unidos, decidió abrir su propio emprendimiento basado en un innovador concepto de cocina porteña: realizar platos clásicos de bodegón con técnicas culinarias modernas. Su especialidad, la milanesa de asado con hueso.