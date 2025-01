Vuelta a los 80: Paladium y el revival fiestero

“La noche de mediados de los ochenta era un ambiente increíble, de libertad reconquistada, éxtasis creativo y destape sexual tras el final de la dictadura cívico militar. Paladium particularmente proponía algo muy copado, abierto, diverso, quizás muy distinto a lo que hoy imaginamos como una discoteca o a ‘la noche’. Era una convivencia virtuosa de performers y pioneros del movimiento queer, tangueros viejos y la nueva ola del rock, todos juntos en un mismo lugar, respetando sus diferencias y proponiendo un espacio de interacción libre. Mucha apertura mental. Me encantaría ir a un lugar así hoy en día, no creo que exista, al menos no en esa escala. Entraban algo así como 1800 personas”, cuenta Francisco Novick, realizador “Una Noche en Paladium”.

El director de cine, perteneciente al agrupación de cineastas Colectivo Rutemberg, tomo la iniciativa de filmar una película documental que reconstruye la historia de la discoteca Paladium, y su estreno en salas comerciales está programado para abril de 2025. El emblemático local abrió sus puertas en 1985 y cerró a principios de los noventa, fue un punto de encuentro cultural y creativo donde se dieron cita figuras como Charly García, Gustavo Cerati, Marta Minujín y decenas de referentes del rock, el arte y la cultura underground.

Pero antes de proyectarse en los cines, el próximo 4 de abril, este icónico templo de la noche porteña abrirá sus puertas por última vez en un evento único que promete quedar en la memoria de nuevas y viejas generaciones. En el complejo C Art Media, se llevará a cabo el preestreno de la película en pantalla grande, seguido de una fiesta para 3.000 personas, que ya dispone de una preventa limitada por Passline. Según los organizadores, este homenaje contará con diversas sorpresas, invitados especiales y una atmósfera que rememorará los años dorados de la movida nocturna de Buenos Aires en la primavera democrática.

Este regreso también trae a la memoria un evento previo realizado en marzo de 2023, que reunió a miles de nostálgicos y curiosos, filmado a varias cámaras y cuyo registro forma parte del documental a estrenar. Pero la propuesta de 2025 promete ir aún más allá, con una producción que reconstruirá cada detalle de la experiencia original y los asistentes están invitados a ir vestidos como en los ochenta. “La razón principal pasa por festejar la conclusión de un proceso que llevó cuatro años de trabajo. La idea de salir de ver la película y entrar al boliche que viviste en cine puede ser una experiencia muy loca, que vale la pena”, destaca Novick.

Ubicado sobre la calle Reconquista al 900 en el Bajo porteño, montado sobre un antiguo edificio de usinas que les daban electricidad a los tranvías, Paladium fue una creación de Juan Lepes, padre de la reconocida cocinera Narda Lepes, y de su socio Juan Luis Novick, padre del documentalista Francisco Novick. La conjunción de la sociedad de mediados de los ochenta permitió que el espacio fuera perfecto para eventos de performances artísticas no convencionales. El primero que tocó allí fue Charly García, mientras que Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota grabaron sus conciertos del 18 y 25 de octubre de 1986, conformando el álbum que se editó ese mismo año.

“Fue obviamente un proceso complejo, porque no estaba contando una historia ajena u objetiva. Era la historia de mi familia, de gente cercana, de mis viejos y mis hermanos, de gente que quiero mucho. Así que me implicaba a nivel emocional. Por suerte hubo una gran predisposición de todo el mundo, de los artistas que pasaron por ahí, de Juan Lepes, alma máter de Paladium, de mis viejos y hermanos, claro, todos dieron una mano. Mi papá, que fundó el lugar junto a Lepes, no quiso participar de la película delante de cámaras, pero me ayudó un montón y abrió mil puertas. Él prefirió mantener el perfil bajo que siempre lo caracterizó”, rememora el cineasta en diálogo con Noticias.

En una entrevista de Pablo Mascareño para La Nación, Juan Lepes rememoró: “Paladium, el inolvidable faro de la noche porteña, era vanguardia y mainstream al mismo tiempo. En su escenario tocó Patricio y Rey y sus Redonditos de Ricota y en su pista deslumbró la organización de teatro físico y aéreo De la Guarda. La artista plástica Marta Minujín fue tan habitué como Alberto Olmedo”. “Cuando fui a Londres y vi un lugar llamado Palladium, sentí que podía ser un gran nombre para una discoteca. Pensé que algún día lo iba a usar. Por otra parte, antes de abrir ya tenía claro cuál iba a ser su perfil”, reconoce el pionero nacido en Casilda, provincia de Santa Fe y ex estudiante de arquitectura del Instituto Di Tella.

Por su parte, Francisco Novick reflexiona: “Es posible que haya una necesidad de algo más piola en la escena actual, por fuera de los “nichos” que crea el mercado. Pienso que la diferencia es básicamente de escala. Ir a un lugar así de grande donde te podés encontrar a todo el mundo, a la bohemia y a los artistas, a la gente de barrios lejanos y al vecino de tu cuadra. Por suerte en la fiesta anterior vino un montón de gente joven, mucha no tenía idea sobre qué pasaba en Paladium, pero sentía curiosidad. Quizás lo que estamos armando genere una chispa, ayude de algún modo a impulsar movidas nocturnas alternativas. Sería un sueño”.

Tal vez ese sueño se esté llevando a cabo en 2025. Lugares como Cemento, el Parakultural o Café Einstein tenía ciertas cualidades estéticas de esa época. Esos legendarios antros disponían de una apertura a la disidencia, que, si bien no eran LGTBQ+, convivía la diversidad en forma armónica. En la actualidad, este fenómeno disparó su modalidad clubbing en distintos rincones de la ciudad de Buenos Aires. La Fiesta Freedom, que se realiza todas las semanas de manera itinerante o las fiestas Back to the 80 y Retrowave son algunas de las opciones que puede encontrarse en diversos clubes y espacios culturales.

El viernes 17 de enero en el Club Cultural Matienzo, ubicado en avenida Juan B. Justo 2959 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Fiesta Freedom festejará sus cien ediciones celebrando a plena música ochentera. La mayor fiesta retro porteña ofrecerá un set list con New Wave, Pop rock y post punk que promete unir todas las generaciones y cuyas entradas se encuentra disponible en Passline. “Es una realidad que, en nuestra fiesta y en las otras de su estilo, asisten un público muy variado y de casi todas las edades, a partir de los 18 años. En la pista de baile de nuestro evento vienen personas que vivieron la década de los 80 y 90, y también aquellos jóvenes que no transitaron esas épocas y buscan vivirlas a través de la música de la Freedom”, explica DJ PurpleRain, cofundador de la propuesta ochentosa que nació en 2022.

"Duran Duran, Depeche Mode, The Smiths, Inxs, New Order, David Bowie, Iggy Pop, B-52, Blondie, Madonna, Prince, Billy Idol, The Clash, A-ha, The Ramones, Pet Shop Boys, Erasure, Culture Club, Siouxsie and The Banshees, The Police, Queen, U2, Michael Jackson y The Cure, entre otros, son las presencias estelares en nuestro set list”, aclaró DJ Notorious responsable de la llamada Fiesta Freedom, nombre que homenajea a la canción del genial cantante británico George Michael, y añadió: “Además, ofrecemos la vertiente local de la época, encabezado por Soda Stereo, Virus, Sumo, Charly García, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Abuelos de la nada. También como plato principal los Cabezas Parlantes, liderados por Leroy Rotman, reversionarán a los Talking Heads, compartiendo escenario con Sergio Rotman de Cienfuegos, y ex Fabulosos Cadillacs, como invitado especial”.

Considerado como la primera fiesta itinerante de la metrópolis porteña en su estilo, la Freedom participó en diversos reductos de la movida nocturna como La Casa de Luca Prodan, La Cigale, el Club Cultural Matienzo, Moly, entre otros; y mantiene un público fiel e intergeneracional, de 18 a 50 años, aproximadamente en su cuenta @fiesta_freedom de instagram. “La música evoca recuerdos y los sentimientos asociados a ellos desde lo más profundo. Para mí haber podido disfrutar de esta música desde finales de los ochenta, que por edad es la época en que comencé a disfrutar de la noche de Buenos Aires, es clave. Los ochenta y noventa marcaron un antes y un después musicalmente hablando en mi vida”, expresó Florencia Fracas, psicóloga y concurrente a fiestas de esa temática.

“Es muy atractivo escuchar la música a un volumen atronador, en sus versiones originales y sin cortes comerciales, como sucede en la radio. Para los grandes, que escuchamos esta música hace 30 o 40 años, está muy bueno descubrir que los más jóvenes y veinteañeros se sepan estas canciones y las consideren clásicos de la música”, señaló Andrés Accorsi, historietista y asiduo visitante de fiestas de los 80 y agregó: “Lo que a nosotros nos resultaba una novedad en aquellos tiempos para los jóvenes es una elección de gusto musical actual. A cualquiera que le gusta la música se siente bien con el sonido de los ochentas, tiene buen ritmo, buenas letras, despierta alegría y genera encuentro, hace bien al alma”.