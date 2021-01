Amanda Gorman, la joven poeta que leyó en la asunción de Biden

Se llama Amanda Gorman, tiene 22 años, nació en Los Ángeles, y hoy se convirtió en la poeta más joven en leer un poema en la asunción de un presidente. “Qué honor ser la poeta inaugural de 2021. Estoy tan entusiasmada de acompañar a nuestro próximo presidente Joe Biden y a nuestra próxima vice presidente Kamala Harris”, expresó en su cuenta de Instagram.

No todos los presidentes norteamericanos optaron por esta tradición que invita a un poeta consagrado a leer un texto escrito para la ocasión, en la asunción del mandatario. Los demócratas son más afectos a esta costumbre. John F. Kenney hizo participar al famoso escritor Robert Frost y Richard Blanco fue el poeta invitado de Obama. Todo recuerdan, sin embargo, el poema que Maya Angelou leyó en la asunción de Bill Clinton (“On the Pulse of Morning”) y que fue un suceso de ventas a partir de ese día.

“Me ha dado mucha gratificación emocional, escribir algo con lo que pueda hacer sentir a la gente conmovida, aunque sea por una noche”, declaró Gorman, quién además contó que supo que fue Jill Biden quien la propuso para leer en la ceremonia.

Amanda es una activista comprometida en temas como el racismo y el feminismo. En 2015 publicó su libro “The One for Whom Food Is Not Enough” ("Alguien para quien la comida no es suficiente"). En 2017 recibió la distinción “National Youth Poet Laurate”.

El poema que leyó se llama “The Hill We Climb” (“La columna que ascendimos”).