Claudia Piñeiro: “Las conquistas de las mujeres están amenazadas”

Los articulos, discursos y ponencias que Claudia Piñeiro escribió a lo largo de su larga carrera estaban despedigados y muchos de ellos resultaban inaccesibles para el público que quisiera leerlos. Por eso, junto con su sello editor, Alfaguara, Piñeiro los reunió y realizó una nueva edición, que simplificara la comprensión del lector de hoy.

En diálogo con NOTICIAS, explicó cómo se compone ese volumen y cuáles son los escritos que siente más cercanos. También, qué le dice a los escritores que le piden consejo.

NOTICIAS: ¿Por qué no se había publicado antes este libro, que reúne su obra de no ficción, seguramente, desconocida para muchos?

Claudia Piñeiro: Para todo hay tiempos. Aquí hay textos de muchos años y uno tiene que juntar una cantidad de material para que valga la pena reunirlos en un volumen. Algunos necesitaban distancia, que pasara el tiempo y otros, mucha reescritura. Por ejemplo, los discursos, muchos de la época en que militamos la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Me habían propuesto hacer un libro con este material y yo no quise. No quería que hubiera que pagar para leerlo, porque creía que tenía que circular libremente en las redes. Con el paso del tiempo muchos de esos textos no se encuentran, están desperdigados, perdidos. Ahora me parece bien que alguien que nunca se topó con ellos, los encuentre.

NOTICIAS: ¿Qué le gusta de escribir ensayos o artículos?

Piñeiro: A mí me gusta reflexionar sobre la sociedad siempre, incluso en la literatura. Pero me parece que los artículos (yo no los llamaría “ensayos”, porque el ensayo necesita un rigor de trabajo que quizás sea mayor al de los textos incluidos en este libro) las notas periodísticas, los discursos o las ponencias en universidades, me permiten pensar en la sociedad desde un modo no ficcional y tomar ciertas posturas o dar ciertas opiniones o mostrar una parte del mundo que a mí no me gusta mostrar en la ficción.

NOTICIAS: ¿Cuál de estos textos, escritos a lo largo de los años, siente más cercano?

Piñeiro: Los primeros, los que hablan de mí, de por qué escribo, de los límites físicos y personales para la escritura, de mis amigos escritores y los que tienen que ver con mi familia, con mi infancia. Esos son muy personales y por eso los siento muy cercanos. Pasa el tiempo, los leo y sigo pensando que reflejan lo que soy. Siguen vigentes. Si hoy tuviera que hablar sobre esas cuestiones, escribiría el mismo artículo.

NOTICIAS: En el libro le habla, muchas veces, a quienes quieren escribir. ¿Cuál es el principal mensaje para los futuros escritores?

Piñeiro: Siempre digo que el que quiere escribir lo primero que tiene que hacer es leer. Nadie que no lea mucho va a poder escribir bien. Después en cuanto a qué tenés que tener vos, con qué materia prima tenés que venir para poder escribir, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales: el deseo y el trabajo. Podés estar escribiendo dos años, tres años, cuatro años y no sabés si alguien te va a publicar. Ni siquiera si alguna vez alguien va a leer. Entonces, para que dediques ese tiempo y ese trabajo a escribir es porque realmente lo deseás. Por otro lado, necesitás una capacidad de trabajo, porque no hay una musa que te inspira. Hay un pequeño momento de inspiración que te aporta una semilla para alguna historia, pero esa historia después hay que trabajarla cada día y si vos no tenés capacidad de trabajo no vas a poder ser escritor, por muy buenas ideas que tengas. Porque a las ideas hay que concretarlas. Un poquito de talento para que salgan mejor las cosas. Talento para el uso de la palabra, para el uso del lenguaje, mucho deseo y mucho trabajo.

NOTICIAS: También aparece en el libro su trabajo incansable por las mujeres. ¿Siente que las conquistas que se lograron pueden estar en peligro?

Piñeiro: Creo que están amenazadas. No sé si están en peligro real, porque confío en que todas nosotras y también los varones que nos acompañan en la lucha por nuestros deseos y por la igualdad nos van a acompañar. Pero amenazadas están. En el discurso político, en los gestos, en las violencias y en las declaraciones de algunos de los candidatos que se postulan para esta próxima elección. Están amenazadas en la Argentina y en muchos otros países. Hay una vuelta al conservadurismo y a las agendas de la ultraderecha en cuanto a los derechos de las mujeres y de las comunidades LGBT+, que es evidente en la Argentina y el resto del mundo. Estaríamos en riesgo si no hubiera un movimiento feminista y un acompañamiento de los varones para mantener lo que conseguimos y conseguir lo que todavía no tenemos. Todavía no estamos en riesgo porque ese tejido social está intacto. Ahora, estamos amenazadas, sin duda. Van a seguir amenazándonos y eso nos va a poner en riesgo si no podemos sostener este tejido. Así que estoy muy preocupada por el futuro de las mujeres y los grupos LGBT+.