Claudia Piñeiro: “He recibido agresiones muy violentas en las redes sociales”

Ya se volvió habitual que cada nueva novela de Claudia Piñeiro trepe a los primeros puestos del ranking de bestsellers, a los pocos días de llegar a las librerías. Un éxito que se repite con cada título y se reiteró este año con “El tiempo de las moscas”, su último libro.

Aunque se lee con total independencia, su nueva historia es continuación de una de sus primeras novelas, “Tuya”, un thriller irónico y exacto, en el que una ama de casa de clase media, feliz a fuerza de ocultar grietas y desajustes; descubre que su marido la engaña y, por eso, mata a la amante.

“El tiempo de las moscas” sucede quince años después, cuando Inés, la asesina; es puesta en libertad tras cumplir con su condena. La prisión la transformó en muchos sentidos. En principio, le aportó una amiga, la Manca, y con ella, una forma diferente de familia y una mayor comprensión de la idea de sororidad. También la ayudó a rediseñar su escala de valores, el lugar que ocupan los hombres, las pasiones y hasta los sentimientos maternales. Con el mismo humor negro de siempre, Inés sigue siendo una mujer con imperfecciones, pero mucho más entera y coherente de lo que fue en el pasado.

Uno de los principales méritos de Claudia Piñeiro, como escritora de ficción, ha sido mostrar con naturalidad en sus textos, muchas de las cuestiones por las que milita en la vida real: detener la violencia contra las mujeres y lograr para ellas una distribución de tareas y retribuciones más justa. Y no sólo lo hace en sus novelas, también en los guiones que escribe para el cine y el streaming, una actividad que, al ritmo de los intereses de estos tiempos, se vuelve cada vez más importante su vida profesional, con éxitos como “El reino”, dirigida por Marcelo Piñeyro.

“Son regalos sobre el final de mi carrera -explica a NOTICIAS-. Tengo más de 60 años y no me imagino escribiendo alocadamente series. Seguiré escribiendo novelas si se me ocurren ideas que valgan la pena. Estoy en una edad en la que me tiene que interesar lo que haga y me tiene que enamorar un proyecto”.

Por sobre todas las cosas, Claudia Piñeiro se siente una trabajadora incansable y siempre entusiasta, una condición que ha sido clave para convertirla en una las escritoras más exitosas del país.

NOTICIAS: ¿Ya se acostumbró a que sus libros permanezcan semanas en los primeros puestos del ranking de los más vendidos?

Claudia Piñeiro: No sé si la palabra es “acostumbrarse”. Si al último libro le fue bien, uno piensa qué pasará con el próximo. Como me aburro, cada uno de mis libros es diferente al anterior. Entonces, no sé si al lector le va a gustar el siguiente libro. Pero escribo lo que tengo ganas. No pienso en satisfacer a gente.

NOTICIAS: ¿“Las viudas de los jueves”, su libro más famoso, se sigue vendiendo?

Piñeiro: Todos mis libros se siguen reimprimiendo. Todos los años “Las viudas...” se lee en un colegio o en un club de lectura. Es un libro que vuelve permanentemente.

NOTICIAS: Uno de los temas que se debate en el libro es el deseo de ser madre. O mejor dicho, el no deseo.

Piñeiro: De un tiempo a esta parte, muchas mujeres dejaron de tener problema en decir que no quieren ser madres. Y las que somos madres, ya podemos confesar las grandes dificultades que tuvimos en muchos aspectos de la maternidad. A veces, con el amor se mezclan cuestiones como el cuidado no pago dentro de un sistema capitalista, que funciona porque montón de trabajo está hecho por las mujeres gratuitamente. Hay muchas cosas que son del “amor de la madre”, que también deberían ser del “amor del padre”. En el caso de Inés, durante la novela “Tuya”, fingió que era una madre deseante. Mientras fingía ser una “buena madre” era un desastre, porque no le importaba nada de su hija y no podía tener ningún vínculo. Cuando en “El tiempo de las moscas” acepta que no quería ser madre, es cuando puede hacer un vínculo maternal con su hija.

NOTICIAS: Usted tuvo gran protagonismo en la lucha por la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE). Una vez lograda la ley, ¿qué tarea piensa que es prioritaria de aquí en más, para la militancia en favor de las mujeres?

Piñeiro: ¿Qué tenemos que hacer ahora por las mujeres? Tenemos que aclarar por cuáles mujeres, en qué país, en qué lugar del mundo. Hay mujeres que tienen situaciones mucho peores que las nuestras. Fue muy importante conseguir que se promulgara la ley de ILE, porque a partir de ahí se contituyeron otros derechos. Pero eso no quita que haya otras cuestiones, como el trabajo gratuito de las mujeres en tareas de cuidado. Esto es importante y es un tema que se viene.

NOTICIAS: ¿Tuvo alguna consecuencia negativa su participación en estas luchas?

Piñeiro: Supongo que hay gente a la que no le gusta como pienso y dice: “mejor leo a otra persona”. Esto me parece válido. Lo que no me parece válido son las agresiones muy violentas que recibí. Se minimizan las agresiones que sufrimos muchas mujeres a través de las redes sociales. En mi caso, tanto por mi lucha a favor del aborto legal, seguro y gratuito como por haber escrito la serie “El reino”. Esto no hay que justificarlo ni tomarlo como algo normal. Hay gente que te dice que no le des bolilla. Pero que te manden videos donde violan mujeres y te digan: “Esto es lo que te va a pasar”. O fotos de autos Falcon verdes, con el mensaje: “Te vamos a pasar a buscar”, esto te deja marcas. No cambio mi forma de pensar por eso, pero me cuido más de lo que digo. Muchas veces voy a escribir algo en Twitter y lo borro, porque sé que eso me va a significar tres días de gente agrediéndome. Y no tengo ganas. Como escritora, no siento que haya perdido lectores por esto. Se me acerca mucha gente joven y varones que me conocieron a partir de la lucha por el aborto legal. Se sumaron más de los que dejaron de leerme.

NOTICIAS: ¿Qué cambia para el escritor al hacer series?

Piñeiro: Me siento más cómoda escribiendo una novela. Ese es el mar donde me gusta nadar. Pero la experiencia que tuve con “El reino” fue de una libertad absoluta. La pasé espectacular. Aprendí muchísimo de Marcelo Piñeyro. No tuvimos ningún tipo de restricción desde la plataforma de streaming, Netflix. La segunda temporada la escribimos el año pasado. Los primeros seis meses se grabó y estos segundos seis meses se hizo la post producción. Ahora está en manos de Netflix decidir en qué mes del año que viene, va a ser el estreno.

NOTICIAS: ¿Le sirvió en su vida de escritora ser contadora pública?

Piñeiro: Me sirvió muchísimo ir a la UBA. Es un lugar de formación excelente, más allá de la carrera que hagas. Me enseñaron a estudiar, a trabajar, a investigar. El título me dio la oportunidad de tener un buen trabajo y con ese buen trabajo ahorrar para después escribir. Y aprendí cosas que me permiten entender muy bien un contrato. Muchos escritores amigos me llaman para saber qué hacer con sus contratos.

NOTICIAS: ¿Le escribe mucha gente pidiéndole que lea sus libros, que le dé su opinión?

Piñeiro: Sí, muchísima, pero me resulta imposible satisfacerlos. La gente no tiene por qué saber que uno tiene la agenda estallada de trabajo. Incluso me cuesta encontrar el tiempo para leer la novela de un amigo.

NOTICIAS: ¿Por qué tanta gente quiere escribir?

Piñeiro: Guillermo Saccomanno, mi maestro, decía que él quería que a su taller fuera gente que quisiera ser escritora. Hay gente que quiere escribir, pero no quiere ser escritor o escritora. Quiere contar la historia de su familia, desahogarse. Cuando daba un taller de escritura me llamaba gente que me decía: “mi psicólogo opina que me conviene ir a un taller de escritura”. Tal vez les hiciera bien escribir, pero no se va a un taller para que te haga bien desde el punto de vista psicoanalítico. Siempre recuerdo que en una feria del libro, se me acercó un señor grande que me dijo: “Acabo de comprar tu libro, es el segundo libro que voy a leer en mi vida”. Y agregó: “Tengo 6 novelas escritas, ¿cómo puedo hacer para que me las publiquen?”. Este señor leyó sólo un libro en su vida y tiene seis novelas escritas, que cree que son publicables. Cómo se puede creer que es tan fácil hacer literatura, pasar lo que escribís a un libro y, después, que se lea lo que escribiste. En el camino de la escritura debe haber muchísima voluntad y deseo, porque hay mucha frustración.