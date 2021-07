El 9 de julio y la historia de su famosa avenida

El 9 de julio, además de ser una fecha patria, le dio nombre a una de las avenidas más importantes del país. El historiador argentino Alberto Lettieri da su mirada para recordar la historia de lo que ha sucedido en esa calle.

Noticias: ¿Qué significa para los argentinos la avenida 9 de julio?

Alberto Lettieri: La avenida 9 de julio es uno de los íconos de la cuidad de Buenos Aires. Su nombre se refiere a un homenaje que se realizó con respecto a la declaración de la Independencia de la Argentina, y en realidad es un punto obligado de encuentro para movilizaciones políticas, shows artísticos, paseos turísticos.

Noticias: ¿A partir de qué motivo fue creada?

Lettieri: Fue creada a partir de un decreto aprobado en 1912, la ley 8885. Se inauguró en 1937 bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo, en la denominada década infame de la Argentina. En un principio sólo se extendía por cinco cuadras, desde las actuales Bartolomé Mitre a Tucumán, pero de alguna manera existía la pretensión de extender la cuidad. La avenida habla de esos límites iniciales. Se dio en contexto en los años 30, en el cual por las caídas de las importaciones el gobierno decidió apostar a la obra pública, y a otras construcciones de esa época, fueron por ejemplo la ampliación de la Avenida Corrientes o bien la construcción de la Avenida General Paz.

Noticias: ¿Cómo es la avenida en sus alrededores?

Alberto Lettieri: Para los amantes de los récords o de las características especiales del mundo tiene 140 metros de ancho y su construcción demandó 43 años. Tiene la particularidad de que prácticamente no tiene construcciones de edificios, ni viviendas a su alrededor, es una avenida que no tiene numeración, si tiene altura para orientar a los transeúntes y a los conductores, pero no hay numeración porque no tiene construcciones, con lo que tiene que ver con la infraestructura. El corazón de la 9 de julio es el Obelisco que fue levantado en 1936. Es una obra del arquitecto Alberto Prebisch, tiene 67 metros y medio de alto, y pesa 1.800 toneladas.

Noticias: ¿Qué significa para los porteños la 9 de julio?

Alberto Lettieri: Es el escenario más característico de las celebraciones y de los movimientos claves de la historia argentina, está asociada al alma de los argentinos y a los porteños. Por esta razón es una de las referencias típicas. Podemos decir que indudablemente la historia de la avenida 9 de julio es parte de una independencia y lo que ella nos brindo, la libertad de ser, autonómos y libres.

por Mariana Ríos Ortega