El libro sobre Lionel Messi que explica por qué verlo jugar produce felicidad

Messi es una permanente inspiración en los textos periodísticos. Titular en los diarios con su nombre es más que un lugar común: es el inevitable refugio de quienes buscan que sus relatos coyunturales, sean leídos por los que necesitan asombrarse con la destreza de la semana y así reafirmar su convicción de que Messi es el mejor del mundo. Sin embargo, no muchos escriben sobre el jugador argentino con una perspectiva literaria que supone lo intemporal. “Todo Messi. Ejercicios de estilo” (Anagrama) del escritor catalán Jordi Puntí, es un libro que contiene las palabras que cualquier admirador de Lío desearía conjugar en su relato, justamente, porque está escrito desde ahí, desde la mirada de un hincha de Messi y del Barcelona. No es un ensayo con secretos ocultos ni polémicas de conventillo. Es un libro para entender al astro y prolongar la felicidad que el jugador ofrece con su juego.

Traducido en Italia, Alemania, Turquía, Holanda, Inglaterra, China, Iraq, Bulgaria, Albania, Hungría y Polonia y recomendado como texto de cabecera por el periodista y escritor colombiano Wilmar Cabrera. La inevitable comparación con Maradona, su personalidad apaciguada y la “deuda” de un mundial para su país, aparecen como temas ineludibles en esta charla que NOTICIAS tuvo con el autor antes de su presentación en el Festival Internacional de Literatura en Buenos Aires.

Noticias: ¿Por qué un libro sobre Messi? ¿Cómo fue la experiencia de escribir sobre alguien a quien admira tanto?

Jordi Puntí: Nació viendo una jugada suya y pensé: “Ya no me basta comentarlo con los amigos, necesito poner negro sobre blanco para, algún día, leyéndolo, sentir que lo estoy viviendo de nuevo”. Este libro nació como una prolongación de verle jugar y de las ganas de contar lo que veía. Yo escribo artículos de fútbol para El periódico de Barcelona y me daba cuenta que muchas veces con el artículo no me bastaba. Lo que yo quería contar tenía que ver con su trayectoria y con la proyección del futbolista en el futuro. De cómo íbamos a recordar el día que ya no juegue Messi. También quería dejar escrito aquello que me sugería su forma de jugar, a veces como una respuesta inmediata a las jugadas en concreto.

Noticias: ¿Es un libro que expone más a un admirador que a un escritor?

Puntí: No, yo creo que los expone a partes iguales. Admiradores de Messi hay millones en el mundo, pero gente que escriba sobre él hay muy poca. Escribir sobre él es, también, una forma de admirarlo. Es intentar contar de forma distinta a través de la literatura y del ensayo, lo que me ha suscitado.

Noticias: Usted afirma sin dobleces que Messi es el mejor de todos los tiempos y se sube a la polémica con los “maradonianos”. Por ejemplo, Alejandro Dolina dice que Messi necesita un año para demostrar ser el mejor y que Maradona lo demuestra en una jugada.

Puntí: La disyuntiva con Maradona aparece porque los dos son argentinos. La frase de Alejandro Dolina se contradice a sí misma, porque Messi también puede demostrar en una sola jugada que es el mejor. La trascendencia de Maradona tiene que ver que ganó un mundial y de la forma en que lo hizo. Pero si uno va al día a día no hay dudas de que Messi es mejor que Maradona. Messi ha demostrado ser el mejor día a día y, también, por su continuidad siendo el mejor. Si uno arma un video con las mejores jugadas de Maradona se encontrará con un video de dos horas, si es de Messi, el video será de doce horas.

Noticias: ¿Es imposible escribir sobre Messi sin referir a Maradona? Hay varios capítulos dedicados a Diego.

Puntí: Si, es imposible. Provienen de una misma tradición futbolística. También los dos fueron capitanes de la selección Argentina. Además Maradona entrenó a Messi en Sudáfrica 2010. No se me ocurriría compararlo con otros astros del pasado.

Noticias: ¿Cree que Messi compite contra un recuerdo cuando se lo compara con Maradona? ¿Es esa su condena?

Puntí: En parte sí. Sobre todo en la selección, este recuerdo de Maradona es muy presente, no sé si llamarlo una sentencia exactamente, pero es verdad que eso está ahí. Le queda el mundial de Qatar y será la primera vez que un jugador argentino juega en cinco mundiales distintos. Una victoria en ése mundial, cosa que veo difícil, lograría resarcir esa sensación de deuda que tiene con muchos argentinos aficionados.

Noticias: Con mirada contra fáctica usted dice que si Maradona bendecía al pequeño Messi en Newell`s Old Boys hoy no lo disfrutaríamos ¿Por qué?

Puntí: No lo aseguro tan categóricamente. Yo digo que, a lo mejor, por la trayectoria de de Maradona, igual hubiera sido un problema, porque llevado bajo su ala, Messi se habría quedado en la Argentina y habría tenido otra forma de jugar y no habría evolucionado de la misma forma. Creo que Maradona no ha dado continuadores a su alrededor. Vivían de él pero no estoy seguro de que aprendieran de él. Si Messi se hubiera sometido a las enseñanzas de Maradona, creo que habría sido difícil.

Noticias: Messi dijo que dejaría la selección y luego volvió. Que se iba del Barcelona y se quedó. Muchos juzgan eso como una cobardía...

Puntí: No creo que sea cobardía. Él ha valorado mucho la trayectoria en un club que le ha dado todo y un elemento familiar que es importante. No es un jugador “trotamundos” que ha salido a ganarse la vida. Es verdad que este carácter apaciguado contrasta con su ímpetu. Es, sobre todo, un personaje de carácter ganador y cuando no se da el ímpetu lo llama a romper con todo. Después la realidad reconstruye las cosas y elige quedarse.

Noticias: ¿Es Messi un líder natural o debe asumir ese rol por la presión de los medios, principalmente en la selección? ¿De ser así, es contraproducente para su rendimiento?

Puntí: Yo creo que la idea del líder natural no la veo con Messi. Creo que es una persona más bien tímida y, por lo tanto, la capacidad de erigirse en alguien que va a comandar a un grupo no va con él. Pero sí, en cambio, hubo una evolución grande en la forma de entender el fútbol más allá del juego y comprendió que el liderazgo era importante, yo creo que lo ha ejercido muy bien. No creo sea contraproducente para su rendimiento, al contrario, tal vez en la selección hay dudas pero no en el Barcelona, donde ejerce el liderazgo en el vestuario. Pero en la selección tal vez sea un poco así.

Noticias: En su libro usted dice que sueña con ser su padre ¿Si lo fuera de verdad, le aconsejaría dejar el Barcelona?

Puntí: Yo le aconsejaría que se quede, pero estoy hablando con el corazón, no con la cabeza. Yo creo que en el momento en que Messi decide irse tiene que ver con una crisis de poder y de control en la directiva del club y una crisis deportiva muy fuerte. Ahora la dirigencia será y todo cambiará. Hoy le diría que se quede, pero en medio año le diría “Leo, tienes que marcharte”, igual Messi nunca ha sido de arriesgarse, terminará quedándose, creo.

por Facundo Herrera