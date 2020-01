Florencia Canale: literatura e historia en clave íntima

Cuando se publicó su primera novela, en 2011, Florencia Canale se atrevió a soñar con dedicarse en exclusividad a la literatura. El libro recogía una vieja leyenda familiar sobre una antepasada, Remedios de Escalada, y el rumor que desde siempre circuló entre sus descendientes sobre su infidelidad a San Martín. La novela fue un éxito (hoy lleva 11 ediciones) y le permitió a Canale entrar por la puerta grande al mundo de las ediciones.

A “Pasión y traición” (tal el nombre de ese primer texto dedicado a Remedios) le sucedieron otros títulos, todos muy bien recibidos por el público: “Amores prohibidos”, sobre el romance de Manuel Belgrano y María Josefa Ezcurra; una trilogía dedicada a Rosas, un libro sobre Urquiza -“Salvaje”- y el más reciente, “La vengadora”, sobre la relación de Damasia Boedo y Juan Galo Lavalle.

Con tantos logros en su haber, Canale se atrevió por fin a abandonar el periodismo, su profesión de toda la vida tras un breve paso juvenil por el modelaje; y pudo cumplir el sueño de escribir literatura y sostenerse económicamente con ella.

El siglo XIX es su territorio narrativo preferido. Un momento histórico particular de la Argentina “donde estaba todo por hacerse, de hombres bravos, valientes y también sanguinarios y asesinos”, según lo define la autora. Dentro de ese período, Canale supo bucear en la vida íntima de varones poderosos y mujeres capaces de derribar prejuicios y prohibiciones. “Existen feministas desde el siglo XIX, incómodas en la sujeción del cuerpo y la psiquis, que han salido a pelear como han podido”. A ellas está dedicado el corazón de su literatura. Relatos intensos sobre hombres y mujeres que desafiaron las restricciones sociales de su época y se jugaron por sus deseos.

Noticias: Su primera novela, “Pasión y traición”; sobre Remedios de Escalada, tiene relación con su historia familiar. ¿Cómo es ese vínculo?

Florencia Canale: Es por parte de mi padre. Antonio de Escalada, el padre de Remedios, se casó dos veces. Petrona Salcedo, su primera mujer, muere. Cuando enviuda, Antonio se casa con Tomasa de la Quintana, la madre de Remedios. Remedios tiene dos hermanos mayores, hijos de la primera esposa de su padre, Maruja y Bernabé. Maruja (María Eugenia de Escalada) se casó con José Antonio Demaría. La madre de mi abuelo se llamaba Demaría. Mi abuelo, Esteban Canale Demaría.

Noticias: ¿A qué se quería dedicar cuando terminó el secundario?

Canale: En algún momento quise estudiar matemáticas, Ciencias Exactas. ¡Qué extraño que después escriba!, ¿no? En paralelo, apareció el mundo del modelaje, que me arrancó del mundo académico. Durante un tiempo trabajé como modelo. Pero fue un tiempo muy breve porque no era algo que a mí me pareciera entusiasmante.

Noticias: Su trabajo después fue el periodismo. Ya estaba muy asentada su carrera en la literatura y, sin embargo, usted seguía trabajando en los medios.

Canale: Trabajé como periodista desde 1998 hasta el 2017. Seguía porque somos gente loca, adicta. Estamos dominados por el miedo. Ya no. Hoy puedo vivir de los libros. A mí me va bien, a pesar de la crisis infernal en la que estamos todos sumidos. Mi primera novela “Pasión y traición” salió en 2011. Y yo tenía fantasías, “qué lindo sería vivir de escribir mis novelas”.

Noticias: ¿Le costó mucho el salto del periodismo a la ficción?

Canale: Sí, me costó mucho. Yo pensaba que no tenía nada para contar, hasta que descubrí que Remedios podía ser una historia, una novela. El discurso oficial, sanmartiniano, decía que Remedios era una muchacha sumisa. Uno intuye que no fue una mujer muy feliz a pesar de haber sido una desobediente, una contestaria para su tiempo. Se casó con el hombre que ella quiso, en 1812, no con el que los padres habían elegido. Además murió muy joven.

Noticias: En sus posteriores novelas se sucedieron los personajes históricos: Rosas, Urquiza, Belgrano.

Canale: El pasado es una de mis obsesiones.

Noticias: Lo que más parece interesarle son las mujeres rebeldes, que no se quedaron en el lugar que les asignaron.

Canale: Me interesan los hombres y las mujeres que han estado dominados por las contradicciones. Las vidas lisas no me interesan. Lo “liso” tratemos de vivirlo. Pero las novelas que a mí me gustan, tienen que tener turbulencia y pasión. A mí me interesa escribir la pasión argentina.

Noticias:¿Cómo llega a la historia de Damasia Boedo, “La vengadora”?

Canale: Ya algo había escrito sobre ella en la segunda parte de la trilogía de Rosas. Porque yo cuento allí la muerte de Lavalle. A mí me había llamado la atención lo espectacular de esta muerte y la procesión que llevó sus restos rotos a Potosí. También la presencia de una mujer entre este grupo de muchachones. Una mujer que no era la esposa sino su amante. Cuando todavía trabajaba como periodista entrevisté a Felipe Pigna por su libro sobre Belgrano. En esa entrevista, nombré a Damasia y él me contó que el revisionismo, con José María Rosa a la cabeza, tenía la hipótesis de que Lavalle no había muerto tal como narra la historia, sino a manos de esta joven que vengó la muerte de su hermano, al que Lavalle había matado. Me quedé paralizada y Felipe me dijo: “tenés que escribir la novela”. Pero yo todavía tenía que escribir el final de la trilogía de Rosas y “Salvaje” (su novela sobre Urquiza). Así que ahí estuvo Damasita reposando. Me resulta muy angustiante cuando estoy terminando una novela no tener algo en mente para la próxima.

Noticias: Hace poco publicó en twitter una visita a un instituto sanmartiniano inglés.

Canale: Hay un instituto sanmartiniano, anglo argentino. Este año, el 21 de octubre, presenté ahí “Pasión y traición”. Me fue muy bien. Quieren mucho a San Martín. Es curioso porque uno de los estigmas de San Martín era que se lo señalaba como espía inglés.

Noticias: ¿Volvería a escribir sobre él?

Canale: Me parece que es de los hombres más misteriosos del siglo XIX. Siempre hay material para volver porque hay todo un fragmento de su vida del que no se sabe nada. Él estuvo en un pueblo llamado Banff en Escocia antes de instalarse en Boulogne sur Mer. Yo no lo sabía, me lo contaron en Inglaterra.

Noticias: De estos grandes hombres sobre los que escribió, ¿quién le gustó más?

Canale: Me gustan todos. Necesito que me gusten todos para escribir. Podríamos decir Belgrano. No era un militar pero la realidad lo pasó por encima, se tuvo que montar a un caballo y ser jefe de un ejército. Era un abogado, un economista, un intelectual. Tenía un concepto muy elevado de las mujeres. Cuando empecé a estudiar a Urquiza me parecía un plomazo. Venía de muchos años escribiendo sobre Rosas. La última novela que se narra desde el punto de vista de su hija, me había movilizado mucho. Se señaló ese vínculo de Rosas con Manuelita como bastante “risqué” (indecente), incestuoso. Y él no hacía nada para desmentirlo.

Noticias: ¿Urquiza tenía menos matices?

Canale: Pero igual me pareció un tipo deslumbrante. A dos siglos de distancia, esas vidas son apasionantes. El siglo XIX es un siglo romántico. Es el que me interesa a mí.

Noticias: Y habiendo narrado la vida de tantas mujeres que rompieron el molde, ¿cómo vive esta época tan especial?

Canale: Yo he roto los moldes desde que tengo recuerdo. No me casé, no tengo hijos. Siguen existiendo mitologías acerca del deber ser de la mujer. Yo estoy muy acostumbrada a salir a pelear. Me parece que el ejercicio de la lectura de estas novelas, sigue siendo en la mujer el recorrido de la heroína. Hay que sortear obstáculos pero en algún momento también les sucede el amor. Esto es algo inherente -seguramente cultural- a la mujer, el asunto de la emocionalidad, los sentimientos. Yo escribo sobre mujeres del siglo XIX. No juzgo, ni fuerzo, ni cambio, ni nada. Trato de reproducir ese registro de la sociedad.

Noticias: Acaba de confesar que antes de terminar una novela ya sabe quién va a ser el protagonista de la próxima. ¿Quién le sigue a Damasita?

Canale: Es una mujer, argentina. No voy a decir mucho más.

