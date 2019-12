Música y literatura: siete libros para leer con auriculares

1 - Recuerdos que mienten un poco (Sudamericana) - Carlos “Indio” Solari. Si no hubiera sido por la irrupción inesperada de Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, seguramente Recuerdos que mienten un poco del ex líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota se hubiera convertido en el fenómeno editorial del año. En un extenso diálogo con el escritor Marcelo Figueras, el Indio Solari se encarga de correr el velo -o profundizarlo- sobre distintas facetas de su siempre enigmática figura. Con ventas de 50.000 ejemplares -un verdadero milagro dentro de una industria editorial que sufre la recesión económica-, este libro dejó mucha tela para cortar.

En un repaso desde su nacimiento en Paraná, el cual incluye la transformación de formar una banda de culto a ser el fenómeno de masas más grande en materia musical del país, Solari no le esquiva a su militancia política y a su postura crítica hacia los medios de comunicación. Tras cuatro años de conversación, este libro sirve tanto para entender al artista como al ícono, como por ejemplo su relación siempre distante y crítica con otro músico para las masas: Charly García. “Uno provenía de un artista que vivía como parte de una elite -yo no tenía entonces el dinero que tengo ahora, ni era Charly García-, era su forma de decir que todos los demás le chupaban un huevo. Pero yo sentía que había que tomar partido por los que no tenían nada, ni siquiera dirección", señala en esa dirección sobre el tema “Todo un palo” .

2 - Spinetta. Ruido de magia (Planeta) - Sergio Marchi. Luego de la salida del documental sobre Luis Alberto Spinetta producido por NatGeo dentro de la serie "Bios: vidas que marcaron la tuya", la figura del músico volvió a ubicarse en el centro de la escena, lugar con el que siempre tuvo una relación cambiante. En ese sentido, la biografía Spinetta. Ruido de magia del periodista especializado Sergio Marchi no hace más que confirmar la vigencia de la figura de uno de los próceres del rock nacional.

El libro cuenta con más de cien entrevistas al círculo íntimo de Spinetta, compuesto por su familia, amigos y colegas, llegando a hacer un plano general por la vida y obra del músico sin descuidar los detalles y los matices. Además, esta biografía ayuda a comprender aún más esa suerte de ornitorrinco que siempre fue Spinetta: un vanguardista para las masas. El estilo de Marchi, en ese sentido, es clave para que este título funcione tanto para fanáticos como para iniciados.



3 - Charly, 1983 (UNIPE: Editorial Universitaria) - Oscar Conde. Mucho se ha dicho de Charly García, uno de los próceres incómodos que tiene el país, pero este libro de Oscar Conde elige hacer zoom en el disco insignia de su carrera y símbolo del destape posdictatura en el país: Clics Modernos, lanzado en 1983. El álbum trajo ritmos y sonidos nuevos a un país que empezaba a abandonar la endogamia rockera de sus primeros años para fusionarse con otros estilos, lo que luego abriría el camino a otras bandas como Soda Stereo, Virus o Los abuelos de la nada.

“Clics modernos cambió el rumbo de la música argentina, convirtiéndose en una verdadera bisagra temporal dentro de la historia de nuestro rock”, afirma el autor sobre la importancia de este disco que disputa con Artaud de Spinetta (firmado como Pescado Rabioso por cuestiones contractuales) como el mejor de la historia nacional. A partir de un análisis de las letras, los ritmos y el contexto en el que Clics modernos salió a la luz, Conde acerca al lector a una experiencia sonora y estilística, utilizando las herramientas del ensayo como una gran arma seductora.

4 - Opus Gelber (Anagrama) - Leila Guerriero. Hay vida más allá de las vacas sagradas del rock nacional. En ese sentido, recorrer la vida de Bruno Gelber, el pianista argentino considerado uno de los mejores en su instrumento dentro del siglo XX, es un camino más que apasionante si además la pluma que firma es la de Leila Guerriero. La autora, especialista y maestra dentro del género de la crónica, se nutre de distintas herramientas para crear un libro casi único en su especie.

A partir de una historia de superación y amor por el arte, en donde el joven Gelber pidió que encajaran el piano en la cama para poder estudiar a pesar de estar un año postrado en la cama tras contraer polio, este libro es una mezcla perfecta de periodismo, biografía y literatura. Una comprobación, además, de que muchas de las historias más maravillosas ocurrieron en la vida real. La música clásica al servicio de todos es uno de los grandes resultados de Opus Gelber.





5 - Verdad Tropical (Marea) - Caetano Veloso. Veinte años después de su publicación, una autobiografía que se mezcla de manera constante con el ensayo, Verdad Tropical de Caetano Veloso es un viaje de ida y vuelta hacia los detalles más íntimos del ícono brasileño y todo lo que representó el tropicalismo y la contracultura que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX. Por momentos íntimo, por otros historicista, este título es uno de los grandes lujos editoriales que dejó el 2019.

Uno de los detalles de esta nueva edición traída al país de la mano de Marea, es el prólogo escrito por el propio Veloso para sus lectores en lengua castellana. “En este libro se pretende contar e interpretar la aventura de un impulso creativo surgido en el seno de la música popular brasileña, en la segunda mitad de los años 60, en la que los protagonistas -entre ellos el narrador- querían moverse más allá de la vinculación automática con las izquierdas”, escribe el músico que cuenta con treinta discos de estudio. Para entender al arte en un contexto convulso, asfixiante y represor, así como las diferentes vías que puede tomar, Verdad Tropical es un libro que resulta indispensable.

6 - Entre lujurias y represión (Sudamericana) - Mariano del Mazo. Para leer en simultáneo junto a Charly, 1983 con el fin de entender el punto más alto en materia de composición de Charly García, Entre lujurias y represión se centra en la historia de Serú Giran desde sus principios hasta el agridulce y fugaz retorno en 1992, con un García que entraba en su época “Say No More”, donde todo se volvió más confuso y ruidoso. En este libro, el periodista Mariano Del Mazo hace dialogar a los “Beatles argentinos” con su época y su contexto.

Más allá de los testimonios y las anécdotas que abundan en este trabajo, su gran hallazgo es transmitir la intimidad del conjunto que marcó un antes y un después en la música nacional, terminando de catapultar a García hacia la fama. Libro necesario que llena un vacío en la amplia bibliografía sobre el rock nacional, los acordes de Serú Girán suenan al mismo tiempo que se reviven los tiempos de censura y represión de la última dictadura militar.





7 - Por qué escuchamos a Tupac Shakur (Gourmet musical) - Bárbara Pistoia . Por último, es imposible no hablar del ascenso de la música urbana en el país de la mano del trap y el rap. Para entender ese fenómeno resulta clave recuperar la figura de Tupac Shakur -o simplemente 2pac-, el artista que popularizó y marcó un momento bisagra en la historia del hip hop. Hijo de una dirigente del partido Pantera Negra y bautizado en honor al líder indígena Tupac Amaru, la vida del músico está marcada por la lucha, la denuncia y, al mismo tiempo, el éxito.

Pistoia, además de ensayar sobre la figura de 2pac, va a ser clara: se trata de una fanática del músico. Sin embargo, eso no va a obturar para nada la lucidez del libro: acercar a una figura emblemática al humano de carne y hueso, así como proponer un género musical muchas veces lejano para los públicos del rock-pop. “Tupac hace que todo se vea dudoso y peligroso, incluso él mismo, pero a su vez no da lugar a ninguna resignación y se expone sin medida ni especulaciones”, escribe la autora en el prólogo. Asesinado a los veinticinco años tras recibir un disparo, dejó detrás de sí un mito que, por suerte, no llegó a opacar su lugar de músico clave dentro de la década de los 90.