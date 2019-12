Artes visuales: Miami en el centro

Miami y ciudades vecinas fueron centro mundial del arte contemporáneo. Miami Art Week reunió artistas, galeristas, coleccionistas, directores de museos, curadores, millonarios, influencers y más. El buen tiempo fue ideal para trajinar las ferias, como Art Basel Miami Beach, que arrastra el impulso de una veintena más de encuentros paralelos, como la pionera Art Miami o Pinta, dedicada al arte latinoamericano.

Con mucha presencia “latina”, florecieron exhibiciones en instituciones públicas y privadas: Cecilia Vicuña en MOCA (North Miami); Teresita Fernandez en Pérez Art Museum Miami; The Patricia & Phillip Frost Art Museum (con muestra reflejando las proyecciones del movimiento LGBTQ en la cultura visual), Margulies Collection, De la Cruz Collection, Rubell Museum, El Espacio 23.

Las 14 esculturas monumentales de Fernando Botero exhibidas en peatonal Lincoln Road pertenecen al Nader Museum. Incluso, se multiplica la ubicación de esculturas en edificios de autor como las de Jaume Plensa y Sandro Chia, custodiando el último edificio diseñado por el recientemente fallecido César Pelli y decorado por Armani.

Desfile de excentricidades y feria de vanidades, Art Week también es un momento de fiestas -como la de Amalia Amoedo, presidenta de arteBA- para ver y ser visto. Es cuando hasta se puede exhibir una banana: “Comediante”. La irónica pieza en tres ediciones de Maurizio Cattelan es una “idea”, un comentario sobre el poder consistente en una “banana” pegada a la pared con cinta de embalaje, con certificado de autenticidad e instrucciones para reemplazarla. La galería Perrotin vendió dos por 120 mil dólares y la tercera fue comida por el artista David Datuna y luego reemplazada.

Miami es un delirio gozoso. ¿Cómo llamar sino a las obras calidad museo desplegadas o al impresionante asado de Francis Mallmann en la escenográfica playa Faena? Desde allí, y como parte del Faena Festival (“La última cena”), se vio el video del argentino Osías Yanov a través de una pantalla LED ubicada sobre un barco. La instalación móvil sobre el agua es una fantasía con restos óseos de una sirena, que reflexiona sobre lo ficticio y lo real. Yanov tanto como Gabriel Chaile están también en Art Basel con galería Barro. Las seis piezas estilo precolombino del tucumano Chaile, en el jardín del Faena, condensan saberes ancestrales y preocupaciones sociales; en el horno de barro, efectivamente, cocinó panes que fueron repartidos entre el público.

Otras preocupaciones. Miami es también un delirio enervante, no menos por los embotellamientos que generan pérdida de tiempo y daño ambiental. Precisamente, el cambio climático, diversidad sexual, cuestiones de género y etnia, descontento social, son algunos de los temas recurrentes de los artistas aquí presentes. Con 66 autos y camiones en tamaño real varados en la arena, y cubiertos por ella, la instalación “Order of Importance” de Leandro Erlich ofrece una extraordinaria vista de pesadilla, expresa zozobra que demanda inmediata acción; fue comisionada por la ciudad de Miami Beach y curada por Ximena Caminos.

Con 18 años de presencia de este lado del Atlántico, Art Basel MB se desarrolló en el cómodo Miami Beach Convention Center y concitó más de 4.000 artistas, coleccionistas de 76 países, 269 galerías de 33 países, entre ellas cuatro argentinas como Ruth Benzacar, con obras de Chiachio y Giannone, Erlich, Kuitca, Saraceno, y también con presencia en la flamante sección Meridians -dedicada a obras de gran escala, curada por Magali Arriola- con “Brutal Ambivalence” de Luciana Lamothe; entre lo orgánico y lo constructivo, “ambivalencia brutal” fue realizada con caños de acero inoxidable quemados.

Esculturas monumentales -Pablo Reinoso, Graciela Hasper, Marcela Sinclair, Matías Duville- también en la muestra “Disrupciones”, desplegada en Collins Park y curada por Diana Wechsler y Florencia Battiti, como corolario del programa Art Basel Cities Buenos Aires. Con 3 metros de alto, la escultura “Invisible” de Marie Orensanz aparece como un gran ojo de cerradura. Si los visitantes la atraviesan pueden percibir la palabra “invisible” calada en el arco. Contradicción sugerida entre título y apariencia, ¿qué es lo que no se desea ver: deficiencias propias, los pobres, inmigrantes, perseguidos, el odio e individualismo? La contundente pieza llegó hasta Collins Park facilitada por la adquisición de Colección Jorge Pérez.

¿La escultura de Orensanz irá a algún edificio del desarrollador inmobiliario en Miami? El jardín del frente de SLS LUX de Puerto Madero tiene una de la artista. ¿Su destino será el nuevo El Espacio Twenty Three del barrio de Allapattah? Desde su título “spanglish”, la Colección anuncia mixtura y diversidad. Su exhibición inaugural, “Time for Change; Art and Social Unrest in the Jorge M. Pérez Collection” (Tiempo de cambio: Arte y descontento social en la Colección JMP), fue curada por el colombiano José Roca que piensa al artista “como agente de cambio”. Entre 105 obras de 85 artistas, está la escultura “Estudiante” del español Fernando Sánchez Castillo.

La enorme figura con los pantalones bajos está por ser cacheada por algún policía que no se ve. Remite a los estudiantes humillados y así fotografiados, durante la matanza de Tlatelolco, el asesinato de estudiantes y civiles ejecutado por militares y policías el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México. El Espacio 23 también posee departamentos para alojar a artistas; la residencia actual está siendo cursada por la argentina Agustina Woodgate que trabaja con una ONG local; esta artista exhibe también una escultura en Collins Park que aboga por el cuidado e importancia del agua.