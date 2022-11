Las revelaciones del nuevo libro sobre Diego Maradona

“Planeta Diego: 16 miradas a un ícono” es una selección de 16 escritos realizados por distintos autores renombrados de diversas regiones del mundo, unidos por el mismo objetivo: describir a Diego Armando Maradona. Su autor, Pablo Brescia, es el primero en publicarlo al cumplirse dos años de la muerte de "El Diez", desarrollándolo con un foco ensayístico, saliendo de lo biográfico y lo anecdotario.

“La propuesta es la exploración de Maradona como planeta, como cuerpo espacial y mundo autónomo que posee una topografía y una temporalidad propias, y que amerita un reconocimiento”, describe Pablo Brescia, y añade: “¿Qué nos conmueve de ese alguien que fue mucho más que un jugador de fútbol, para muchos sublime, para otros tantos despreciable, para muchos una contradicción permanente, para otros terriblemente humano?”.

El proyecto reúne textos de varios autores como los mexicanos Pedro Ángel Palou, Juan Villoro, Adriana Bernal; los argentinos Edgardo Scott, Alicia Dujovne Ortiz, Ariel Scher; el colombiano Paul Brito; y la española Ana Merino.También participaron los académicos Fernando Segura M. Trejo, Mariano Paz, Yvette Sánchez y Delaram Rahimi, quienes otorgnron una mirada más de reflexión. Y completan la lista los periodistas Georgina González, Marion Reimers, Cesar Ferrero; y el artista gráfico Paolo Castaldi.

No es la primera vez que Brescia incursiona sobre la figura de Maradona. Anteriormente, publicó el ensayo “Fuera de este mundo: Diego en diez” (2020) y el cuento “Dos tiempos distintos” (2022). Su última labor relacionada con el deportista nacido en Villa Fiorito, en colaboración con el especialista Mariano Paz, fue “Diego Maradona: A Sociocultural Study” (2022), que sale al mercado en inglés el próximo 1 de diciembre.

NOTICIAS: ¿Qué significa Maradona para el mundo y por qué trasciende el futbol?

Pablo Brescia: Hay una foto del equipo de la selección argentina, que son todas imágenes de Maradona en distintas etapas de su vida. Creo que eso marca muy bien lo que significa para el mundo y porque trasciende el futbol. Maradona fue muchísimas cosas y representaba muchas cosas para la gente también. Primero y principal un jugador sublime. Pero también, para muchos, una especie de héroe de la resistencia, sobre todo en Argentina y Nápoles. Para otros, un tramposo y un llorón, alguien que buscaba la atención de los medios constantemente. Por ejemplo, si vas a Inglaterra seria la interpretación a partir del partido del 86. Es irrefutable que Maradona simbolizo algo muy fuerte y, al mismo tiempo, trascendió los límites del deporte convirtiéndose en un icónico. Todas ellas con un valor simbólico muy grande y muy complejo.

NOTICIAS.: ¿Desde su punto de vista, en la actualidad, hay algún futbolista que podría mantener la misma conexión?

Brescia: La respuesta es no, por dos razones. Primero, que Maradona como jugador fue irrepetible y como figura es irrepetible. Entre tantas cosas que se puede decir, pero puedo mencionar una, no conozco otro deportista que tenga un policía custodiando 24 hs su tumba. Esto es impensado en muchas otras partes del planeta. En ese sentido, no hay otra figura que pueda ocupar su lugar. La segunda razón es porque el mundo cambio. Maradona es un símbolo de los años 80 y 90, en términos futbolístico, cuando el impacto del futbol cambia de ser “un juego” a ser un entretenimiento de consumo masivo. En el mundo de las redes sociales, donde estamos monitoreados y vigilados, y en donde los futbolistas deben construirse una imagen. Maradona se construyo su imagen y al mismo tiempo le importaba muy poco lo que le podían llegar a decir de esa imagen. Si vamos a la comparación trillada con Messi, no en términos futbolísticos, sino simbólico, la idolatría sobre Messi es muy distinta a la de Maradona.

NOTICIAS.: ¿Hay un mayor reconocimiento de Maradona después de su muerte?

Brescia: Los que lo queríamos, y mucho de los que lo odiábamos, hacía veinte años esperábamos la muerte de Maradona por el deterioro palpable de su físico. Así que era una inminencia que iba a ocurrir y que se dio en un momento muy especial para la humanidad, durante la pandemia. Por otro lado, el reconocimiento ya se había empezado a dar, sobre todo cuando vuelve a Argentina y se hace cargo de Gimnasia y Esgrima de La Plata. En todos los estadios que va hay un trono y es reconocido por las hinchadas los otros equipos. Había un reconocimiento fuerte, también en la sociedad. Era una sombra de lo que había sido y eso ahondaba en ese reconocimiento. Por otro lado, la expresión de dolor popular y el circo que se crea de las apropiaciones políticas de uno u otro bando alrededor de su funeral, que se lo vela como figura de estado, obtuvo un reconocimiento mayor y la muerte lo eterniza como un símbolo de la cultura argentina.

NOTICIAS:¿La vida privada de Maradona forma parte de la construcción imaginaria del ídolo o es algo aparte del mito?

Brescia: Un mito lo construye el propio ser, Maradona se autoconstruyo y sus reverberaciones son totalmente sospechadas. Entonces, la vida privada es parte de la pública. Podríamos preguntarnos ¿Maradona tuvo vida privada? Maradona tuvo un micrófono encima de él desde los 10 años. Era una atracción y repulsión mutua. Me gusta la idea de construcción imaginaria, hay una idea de Diego perpetrada por él mismo y por todo que surgió en su vida. Esta idea de dividir, de Diego y de Maradona, no alcanza. Maradona era lo publico y lo privado. Considero que tenemos que tratar de salir de esta posiciones de idolatría extrema o critica moralista extrema, y tomar un poco de distancia, que es muy difícil por la emoción que provocaba Diego. Pensarlo desde un lugar de la reflexión y lo que significo para tanta gente.