Yuja Wang, el piano como protagonista en el Teatro Colón

“Parece tener todo: velocidad, flexibilidad, es como un trueno pianístico con matices interpretativos”, publicó The New York Times. El lunes 11 de marzo, a las 20 horas, la pianista china Yuja Wang interpretará obras de Schubert y Chopin. En el marco del Ciclo Conciertos Extraordinarios, la intérprete musical asiática estará en el escenario del Teatro Colón, ubicado en Tucumán 1171 de la Ciudad de Buenos Aires.

Yuja Wang fue nombrada Artista del Año de Musical América en 2017 y en 2021 recibió un Premio Opus Klassik por su grabación de estreno mundial de “Must the Devil Have all the Good Tunes?”, de John Adams con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel. Su habilidad y carisma quedaron demostrados recientemente en una actuación maratónica de obras de Rachmaninov en el Carnegie Hall, junto al director Yannick Nézet-Séguin, y la Orquesta de Filadelfia.

En ese evento histórico, que celebró los 150 años del nacimiento del compositor ruso, incluyó presentaciones de sus cuatro conciertos, más la Rapsodia sobre un tema de Paganini, que generó una gran demanda de público. En la temporada pasada, también interpretó el estreno mundial del Concierto para piano N° 3 de Magnus Lindberg con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, y realizó presentaciones de la obra en América del Norte y Europa a lo largo de toda la temporada.

Esta trayectoria, en el que compartió con los directores, músicos y conjuntos más venerados del mundo; hizo que Yuha Wang sea reconocida no solo por su virtuosismo, sino también por sus actuaciones espontáneas y animadas. El Programa Musical de la presentación en el país, sobre Franz Schubert (1797-1828), incluirá Sonata para piano Nº 20 en la mayor D 959, I Allegro, II Andantino, III Scherzo Allegro vivace y IV Rondó Allegretto. La segunda parte se referirá a Frédéric Chopin (1810 - 1849), con Balada N° 1 en sol menor, Op 23; Balada Nº 2 en fa mayor, Op 38; Balada Nº 3 en la bemol mayor, Op 47 y Balada Nº 4 en fa menor, Op 5.Las entradas se encuentran en la boletería del teatro, de lunes a sábados, de 9 a 20 hs y los domingos de 9 a 17 hs.

"La técnica está ahí, pero no es lo único que cuenta cuando subes a un escenario. Hay que saber apoderarse de la escena, seducir con algo más que técnica", expresó la artista en una entrevista, hace algunos años, a un medio europeo y concluyó:"He sido tremendamente autodidacta, he intentado empaparme de todo, ampliar mi perspectiva al tiempo que intentaba afirmarme y ser yo misma. En resumen, me siento más libre al piano y en general más libre y confiada con quien soy".

por R.N.