Acusan a un ex futbolista de la Selección de vender títulos truchos en Brasil

La investigación publicada por el portal brasileño UOL y encabezada por la periodista Joanna de Assis sacudió al mundo del fútbol sudamericano al revelar una presunta maniobra de venta de licencias falsas para ejercer como director técnico, que habría tenido entre sus destinatarios a reconocidos exjugadores de Brasil, Uruguay y otros países de la región. La investigación, desarrollada durante casi dos años, reunió audios, conversaciones por mensajería y documentación que, según la periodista, muestran cómo el exfutbolista de la Selección argentina Alejandro Mancuso ofrecía un camino acelerado para conseguir certificados atribuidos a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), sin cumplir el proceso regular de formación.

Entre los nombres mencionados aparecen Thiago Silva, Roberto Carlos, Felipe Melo, Alex de Souza, Luiz Gustavo, Diego Lugano, Paolo Guerrero, Dejan Petković y Paulinho. La entidad argentina negó tener relación de quien fuera el ex ayudante de campo de Diego Armando Maradona en su época de DT de la albiceleste, y calificó de falsos los documentos que él habría distribuido. De acuerdo con el informe de De Assis, el mecanismo se apoyaba en una promesa especialmente atractiva para futbolistas que evaluaban obtener en pocos días licencias que, por la vía formal, requieren formación y el cumplimiento de distintos requisitos.

Mancuso ofrecía cuatro certificados —las licencias C y B, la A profesional y la PRO— y prometía entregarlos en un plazo de hasta diez días. El paquete costaría alrededor de 100.000 reales, equivalentes a unos 20.000 dólares según las publicaciones brasileñas. Los documentos eran enviados por correo y se presentaban como credenciales de la escuela de entrenadores argentina, cuyo prestigio y trayectoria daban verosimilitud a la propuesta.

La investigación comenzó en mayo de 2024, cuando un exjugador se comunicó con la periodista después de recibir una oferta del ex futbolista a través de una aplicación de mensajería. La fuente pidió que su identidad permaneciera reservada. A partir de ese primer contacto, De Assis recopiló durante casi dos años audios y mensajes, además de revisar certificados y consultar a las instituciones y personas involucradas.

En las grabaciones, Mancuso se presentaba como “director internacional de la ATFA” y afirmaba que contaba con el respaldo de las máximas autoridades de la institución. En uno de los mensajes citados por UOL, sostenía que había acordado con el presidente de la entidad un procedimiento para que los jugadores de trayectoria no tuvieran que hacer el curso en línea. La explicación que transmitía era que los futbolistas ya habían aprendido durante años de competencia aquello que se enseñaba en la formación de entrenadores y que, por ese motivo, merecían una alternativa abreviada.

La ATFA, sin embargo, rechazó esa versión. La entidad sostuvo que Mancuso nunca formó parte de su estructura ni tenía autorización para actuar en su nombre y aseguró que los certificados ofrecidos por él no eran auténticos. En declaraciones recogidas por el medio, el propio exfutbolista negó haber pertenecido a la asociación: dijo que nunca había trabajado allí, también rechazó haber vendido las licencias y afirmó que se había limitado a orientar a los interesados o facilitar contactos.

Según el análisis publicado por UOL, algunos certificados presentaban fechas retroactivas, errores de escritura y códigos QR que no funcionaban correctamente. Además, faltaba el denominado “Anexo 9” exigido por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para la validación internacional de determinadas licencias. La investigación explicó que algunas copias habían sido certificadas ante escribano, pero esa intervención no equivalía a comprobar que el diploma o la firma que contenía fueran genuinos.

El caso tuvo consecuencias concretas en Brasil. El exdelantero Diego Souza, que había pasado por clubes como Grêmio, Vasco da Gama y Palmeiras, quedó registrado en agosto de 2026 como entrenador del Joinville en el sistema de la CBF con una licencia PRO atribuida a la ATFA. Según contó a UOL, había recibido los documentos en 2023, cuando todavía era futbolista, y creyó en la propuesta por el historial de Mancuso y porque otros jugadores le habían dicho que habían obtenido certificados de la misma manera.

Este 8 de octubre, la CBF retiró del registro de entrenadores a Diego Souza después de que se conociera la investigación sobre la licencia que había presentado. La medida agregó una dimensión práctica al escándalo: los certificados cuestionados no solo podían afectar la reputación de sus destinatarios, sino también su habilitación para trabajar en el fútbol profesional. La confederación brasileña comenzó a revisar otros registros de técnicos que hubieran presentado licencias argentinas, mientras la situación de cada profesional debía analizarse individualmente.

La investigación de Joanna de Assis dejó así expuesto un presunto circuito de comercialización de títulos que se apoyaba en la reputación de un exjugador de la Selección argentina con vínculos en el fútbol internacional, en la confianza entre colegas y en la aspiración de figuras consagradas de continuar sus carreras como entrenadores.