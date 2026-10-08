El dibujo animado que compara las despedidas de Messi y Cristiano Ronaldo

De un estadio desbordado de afecto a una habitación oscura. Una animación que circula en Instagram vuelve a cruzar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, esta vez lejos de los goles y los Balones de Oro. El tema es cómo se dice adiós. Y el contraste entre sus protagonistas busca tocar una fibra sensible incluso entre quienes pasaron años discutiendo cuál de los dos era mejor.

El reel, compartido por la cuenta hamidsahari_fins, presenta al argentino acompañado por su familia, sus compañeros y los hinchas. Hay emoción y fuegos artificiales, con la camiseta celeste y blanca en el centro de una celebración colectiva. Después llega el turno de CR7: la escena se encierra en un cuarto sombrío, donde la camiseta roja número siete y los botines subrayan la ausencia. La multitud deja lugar a la soledad.

La publicación lleva una frase en inglés que se traduce como “Un final diferente para dos leyendas”. Figura fechada el 1 de octubre, antes del homenaje del martes 6 en el Monumental. Por eso, sus imágenes pueden leerse como una anticipación del adiós argentino, más que como una reconstrucción de lo ocurrido esa noche.

La despedida real de Messi tuvo la dimensión de una fiesta nacional. Ante más de 85.000 personas, Argentina derrotó 3 a 0 a Benín y el capitán marcó de penal. Hubo ovaciones, música, luces y drones. Su familia y sus compañeros lo acompañaron en el cierre de más de dos décadas con la Selección, un recorrido que tuvo su cumbre en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El contexto de Cristiano es distinto. El 30 de septiembre abandonó la concentración portuguesa en medio de un conflicto con el entrenador Jorge Jesus. En su explicación posterior, el delantero sostuvo que el técnico había incumplido acuerdos sobre su participación. También pidió disculpas a los hinchas y al plantel por haberse marchado.

Pero hay una precisión que el dramatismo del dibujo deja afuera: Ronaldo no confirmó allí su retiro definitivo de Portugal. El 6 de octubre aseguró que seguía disponible para competir con la selección y habló de futuros partidos de despedida. El cuarto oscuro funciona como una metáfora de su crisis, no como el registro de un homenaje que efectivamente haya ocurrido.

Entre los comentarios conviven hoy los agradecimientos a Leo y los pedidos de un reconocimiento para el portugués. La emoción también atraviesa las camisetas.

La animación cambia así la pregunta de una rivalidad interminable. Ya no importa quién hizo más goles, sino quién acompaña a cada ídolo cuando llega la hora de salir de escena.