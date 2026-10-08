Viral: el regreso de Los Simuladores para rearmar la Scaloneta

Un video generado con inteligencia artificial que imagina el regreso de Los Simuladores para “rearmar” la Scaloneta se convirtió en uno de los contenidos futboleros que más llamó la atención en redes sociales. La pieza, difundida en Instagram por el realizador audiovisual Elías, conocido en esa plataforma como @eliastopcinema, toma la estética, los personajes y la lógica narrativa de la histórica serie creada por Damián Szifron y la traslada al universo de la Selección argentina dirigida por Lionel Scaloni.

La idea central del video parte de una asociación que ya había nacido espontáneamente en las redes sociales. En 2024, una fotografía real de Scaloni caminando junto a integrantes de su cuerpo técnico generó inmediatamente comparaciones con la clásica imagen de apertura de Los Simuladores, la serie protagonizada por Federico D’Elía, Diego Peretti, Martín Seefeld y Alejandro Fiore. La disposición de los integrantes del equipo, caminando juntos y con una estética que recordaba a los cuatro protagonistas de la ficción de Telefe, llevó a los usuarios a recuperar una de las frases más famosas de la serie: “Conozco un grupo de personas que resuelve problemas”.

A partir de aquel paralelismo, la imaginación de los hinchas comenzó a convertir a Scaloni y sus colaboradores en una especie de “grupo operativo” encargado de solucionar cualquier dificultad que apareciera en el camino de la Selección. La producción de @eliastopcinema lleva ese antiguo chiste un paso más allá y lo transforma en una narración audiovisual completa. Mediante herramientas de inteligencia artificial, el creador reconstruye la estética de la serie y coloca a Scaloni y a integrantes de su cuerpo técnico en el lugar que originalmente ocupaban Emilio Ravenna, Mario Santos, Pablo Lamponne y Gabriel Medina.

Uno de los elementos que contribuyen a que el video resulte reconocible desde los primeros segundos es la reproducción de códigos visuales y sonoros asociados con la ficción de la serie de inicios del 2000. La inteligencia artificial permite recrear escenarios, personajes y rostros con una estética que busca transportar al espectador directamente al universo de la serie. Los futbolistas aparecen integrados digitalmente en diferentes escenas, mientras el cuerpo técnico adopta el rol de los especialistas que en la ficción original se encargaban de diseñar operaciones cuidadosamente planificadas para solucionar problemas que parecían imposibles de resolver.

La comparación funciona especialmente bien por las características que el público le atribuye al ciclo de Scaloni. Desde su llegada a la Selección, el entrenador construyó un cuerpo técnico en el que la planificación, el análisis de los rivales, la adaptación y la resolución de problemas fueron elementos centrales. En la interpretación humorística que propone el video, esa capacidad se transforma literalmente en la actividad de Los Simuladores: detectar un problema, estudiar a los involucrados, diseñar una estrategia y ejecutar una operación. La diferencia es que, en lugar de resolver conflictos personales o empresariales como sucedía en la serie, los protagonistas deben conseguir que la Scaloneta vuelva a funcionar como una maquinaria competitiva.

El recurso también se apoya en la enorme vigencia cultural de Los Simuladores. La ficción se estrenó en 2002 y tuvo dos temporadas hasta 2004, pero sus personajes y frases permanecieron instalados en la cultura popular argentina. La serie incluso fue objeto de nuevos proyectos durante los últimos años. Sin embargo, el esperado regreso cinematográfico sufrió diferentes postergaciones y, durante 2026, sus protagonistas volvieron a mostrarse cautelosos respecto de una eventual película.

La elección de los personajes tampoco es casual. La estructura original de la serie estaba basada en cuatro especialistas con perfiles diferentes pero complementarios: Santos era el cerebro y estratega; Ravenna, el encargado de las relaciones sociales y la seducción; Lamponne aportaba la capacidad operativa y logística; y Medina cumplía un papel fundamental en tecnología, inteligencia y planificación. El video traslada esa lógica al cuerpo técnico de la Selección, convirtiendo las diferentes capacidades del equipo de Scaloni en equivalentes futbolísticos de aquella organización ficticia.

La producción, además, aparece en un momento especialmente cargado de simbolismo alrededor de la Selección. Tras la despedida de Messi de la capitanía albiceleste, Scaloni y su equipo técnico deberán volver a esquematizar el sistema de la Selección. Después de los grandes títulos obtenidos durante el ciclo y de la continuidad del proyecto de cara a los nuevos desafíos internacionales, el objetivo de mantener el nivel competitivo no será tarea fácil.