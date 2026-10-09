Video: la desconcertada reacción de Scaloni ante el "chivo" de Sancor Seguros

Lionel Scaloni miró al cielo, giró hacia Pablo Aimar y dejó una mueca que circuló por las redes. La escena ocurrió durante la despedida de Lionel Messi en el Monumental, cuando el espectáculo de drones mostró el logo de Sancor Seguros antes de las figuras dedicadas al capitán. En una noche pensada para celebrar al 10, la publicidad se ganó un protagonismo inesperado.

El video, grabado desde la tribuna y difundido en X, muestra al entrenador con los brazos cruzados junto a Aimar. Scaloni observa las luces, vuelve la cabeza y le hace un comentario. Aimar responde con una mano sobre la boca. El DT reacciona con un gesto y retoma la mirada hacia el espectáculo. Ese intercambio se convirtió en una de las imágenes más comentadas del homenaje.

Las publicaciones que compartieron la secuencia le atribuyeron distintas preguntas al DT, desde una consulta sobre si lo que veía iba en serio hasta una expresión de incredulidad. El diálogo no se escucha con claridad, por lo que esas versiones surgen de interpretar sus labios y gestos. La grabación permite describir la reacción, pero no establecer una frase textual.

La polémica había comenzado con el propio show. Los drones dibujaron la identidad de la aseguradora en el cielo de Núñez y la aparición provocó silbidos y abucheos. Después llegaron las imágenes vinculadas con Messi y su trayectoria, aunque el orden elegido dejó a la marca en el centro de las críticas. El contraste entre la emoción de la despedida y la intervención comercial alimentó las bromas y los cuestionamientos.

El homenaje se realizó el 6 de octubre, luego de la victoria de Argentina por 3 a 0 ante Benín. Messi marcó el último gol del encuentro, que fue presentado como su despedida ante el público argentino. La ceremonia posterior prolongó la celebración y también abrió una discusión sobre la organización y el espacio concedido a los patrocinadores.

Dos días más tarde, el video del cuerpo técnico volvió a poner el episodio en circulación. La cara de Scaloni funcionó como una síntesis del desconcierto que había despertado el “chivo”: mientras el estadio esperaba un tributo a Messi, el cielo ofrecía una tanda publicitaria.