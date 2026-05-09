Checco Zalone: Buen Camino

TRES ESTRELLAS

¿Qué decirles? Aunque no lo van a creer, esta película fue la más vista (por asesinato) en Italia el año pasado, reventando en taquilla a Avatar y cualquier otro tanque que se le puso en el medio. No sólo eso, sino que logró que la participación del cine italiano en la “torta” anual se disparase por encima del 30% (una barbaridad).

Pero la película es simplona: un tipo malcriado y millonario se entera de que su hija adolescente desaparece. En realidad, la encuentra haciendo el Camino de Santiago, y ahí va él a acompañarla en un viaje cómico de transformación personal.

Sí, una película que tranquilamente podríamos filmar acá, una comedia costumbrista con momentos de absurdo que no supera la media. Pero es -o fue- lo que sincronizó perfecto con el público de su país, lo que necesitaba, digamos. Pruebe: Zalone, enorme figura en su patria, es de la tradición de Santiago Segura, aunque quizás más reprimido.