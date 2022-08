La casa del dragón

★★★★ La precuela (o una de ellas) de Game of Thrones cuenta el drama sucesorio de los Targaryen casi dos siglos antes de Daenerys y todo lo que ya sabemos. El rey no puede tener hijos varones y el Trono de Hierro (porque andan gobernando todo Westeros) puede recaer en su hermano (sanguinario) o su hija (nunca una mujer tuvo el trono). Hay dragones, hay de todo un poco en el primer episodio y está bien: lo que más hay es una integración estilística y formal al universo de la serie original que permite abrigar las mayores esperanzas. Los fans quería(mo)s eso: que el regreso a aquel mundo no derivara en una copia bajas calorías. Y los no fans pueden encontrarse con un drama “de cortes” con elementos fantásticos y la cuota gameofthronista de piel desnuda y sangre saltando que, también, es marca de fábrica. Veremos cómo sigue, aunque con menos miedo.

