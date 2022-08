House of the Dragon, la formula de Game of Thrones: conflictos y desnudos

George R.R. Martin tomó parte de los hechos relatados en su novela "Fuego y sangre" (Fire and Blood) para la creación de House of the Dragon. El primer spin off de la serie "Game of Thrones", finalizado en 2019, contará con 10 capítulos. La serie llega al streaming con una inversión por episodio de nada menos que 20 millones de dólares, una inversión promedio similar a GOT.

El conflicto inicial de House Of the Dragon, estrenado el domingo 21, gira en la búsqueda del heredero al Trono de Hierro del rey Viserys, interpretado por Paddy Considine. Por un lado, el hermano menor del rey, Daemon, personaje más que conflictivo y del que todos desconfían; y por el otro la primogénita de Viserys, la princesa Rhaenyra .

La realización del primer episodio, a cargo del director Miguel Sapochnick (inglés e hijos de argentinos), está a la altura de lo que los fans de GOT esperaban, sosteniendo todos los elementos que otorgaron el éxito a la producción original: dragones, violencia desgarradora, los conflictos políticos y la infaltable y épica profecía de que “el invierno se aproxima”.

Con esta historia, el universo de Game of Thrones regresa, 172 años antes de los sucesos ocurridos en los escritos de George R.R. Martin. Las escenas de sexo y desnudos, que generaron polémica en GOT, llegan de la mano de Daemon. El prostíbulo y las amantes prevalecerán, junto a la insinuación de una posible futura relación incestuosa en la familia real (como los Lennister en la serie original).

Sin embargo, la búsqueda a toda costa de un heredero varón de Viserys desatará una escena impactante de un parto que marcará el inicio del conflicto. Los personajes y las familias que circulan alrededor del poder de los Targaryen, son la oscura novedad conspirativa. La hija adolescente de la Mano del Rey, Otto Hightower, tendrá su desafío con un dolido rey, en una historia que recién dio su primer paso.

El elenco británico de La Casa del Dragón

Al igual que GOT, el elenco británico también se destaca. Sus personajes, con sus distintos matices, potencian el relato, por eso son un plato fuerte de la serie.

Milly Alcock

La actriz australiana Milly Alcock interpreta a la princesa Rhaenyera Targaryen, hija del rey Viserys. Su trayectora data desde su infancia en la televisora local. Las series Wonderland o HighLife, la posicionaron en la industria del entretenimiento antes de cumplir los dieciocho años. Y su imagen fue parte producciones publicitarias para marcas como KFC y Cadbury. Para ella, el relevante papel de la joven princesa Targaryen es su gran desafío.

Matt Smith

Matt Smith interpreta a Daemon, el conflictivo hermano menor del Rey del que todos desconfían. El actor inglés logró su mayor impacto en la serie Doctor Who, siendo la onceava encarnación del personaje televisivo. El reconocimiento por ese papel le valió una nominación a los premios BAFTA. Sin embargo fue la serie The Crown (Netflix) en la que ganó mayor jerarquía como actor, al representar al Príncipe Felipe, personaje con el que compitió por el Emmy como mejor actor de reparto.

Olivia Cooke

La actriz Olivia Cooke encarna a la segunda esposa de Viserys. En sus comienzos interpretó a Emma Decody, en Bates Motel, personaje con el que sostuvo la narrativa de Hitchcock en el thriller dramático producido por A&E. También trabajó en los films Ouija y The Signal. Y son consagración en la pantalla grande llegó de la mano del gran Steven Spielberg, con el papel de Samantha en Ready Player One, en 2018.

Patrick Considine

El actor atrick Considine encarna al Rey Viserys. En su currículum tiene un amplio registro de apariciones en videos musicales de bandas como Moloko, Arctic Monkeys y Coldplay. En cine participó en la saga de espionaje The Bourne Ultimatum, entre otras películas. También fue parte del elenco de Peaky Blinders y The Outsider. En su vida personal, el artista, de origen irlandés, confeso que sufre de Síndrome de Asperger.

Rhys Ifans

Con una basta trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, el ganador del premio BAFTA ha protagonizado numerosos films de relevancia taquillera a lo largo de su carrera. El actor, que representa a la Mano del Rey, Otto Hightower, tuvo recientemente su aparición en el multiverso de Marvel. Tanto en el film The Amazing Spiderman y Spiderman: No Way Home, interpreto al Doctor Connors y su alter ego reptiliano Lizard.

Eve Best

De trayectoria actoral centrada en el teatro, la intérprete de Rhaenys Targaryen, Eve Best, tuvo su reconocimiento con el galardón Tony por la obra Hedda. La protagonista de la serie Nurse Jackie también tuvo su papel en el fandom al formar parte del elenco de Walking the Dead en 2004.

por R.N.