She Hulk: los secretos de la grabación de la nueva serie de Marvel

El universo Marvel se sigue expandiendo, y el esperado estreno de la nueva serie “She Hulk: defensora de héroes", en la plataforma Disney Plus, protagonizada por Tatiana Maslany, Mark Ruffalo y Ginger Gonzaga es un escalón más en la cronología superheroica más redituable del entretenimiento.

Los episodios de la heroína verde prometen articular con otros referentes del MCU, dentro de la línea temporal de los films "Doctor Strange en el multiverso de la locura" y "Shang Chi y la leyenda de los diez anillos", que abren el camino para un elenco de titanes con cupo femenino (Scarlett Johansson -y su Viuda negra- fue la ùnica mujer entre los Avengers originales).

La historia sigue a la abogada Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, y cómo logra los poderes de Hulk (el personaje que encarna Mark Ruffalo), al sobrevivir a un accidente automovilístico.

Con gags y guiños a los fans, la "poderosa fuerza de la ley", personificada con comicidad por Tatiana Maslany, estará luchando para salvar el universo y triunfar en los tribulanes: un parentesco con Dare Devil, alter ego de Matt Murdock.

De hecho el personaje interpretado por Charlie Cox, que volverá a Disney con "Daredevil: Born Again" tras su paso por Netflix, justamante aparecerá en los últimos capítulos de "She Hulk". Y probablemente sea quien le ofrezca sumarse a los nuevos Defensores ("The Defenders" puede verse en Disney+ desde junio)

"She Hulk", a diferencias de series como "Loki" o "WandaVision", que tenían como core el drama, se encuentra más cercana al formato de comedia que coquetea con la sitcom.

Por ese motivo, no fue una sorpresa que convocaran a la comediante y actriz Ginger Gonzaga para interpretar a Nikki Ramos, la mejor amiga de la protagonista. La ex pareja del actor Jim Carrey, complementa con su personaje el mundo de la prima de Hulk.

En entrevista con Noticias la actriz contó algunos de los secretos de la serie que estrenó el pasado jueves por la plataforma streaming Disney+, y que presentará nuevas aventuras todas las semanas (serán nueve capítulos).

Noticias: She Hulk como otros productos de Marvel tiene una gran cuota de humor ¿Cuánto espacio hay para la improvisación?

Gonzaga:Se creó un ambiente maravilloso y el guion es muy bueno. Ya sabes uno puede entrar dónde puede captar el chiste, es genial que tengamos mucha gente divertida en el programa. Tatiana no nos era desconocida en ese aspecto y tuvimos mucha suerte, pudimos improvisar mucho.

Noticias: ¿Cuán difícil se hace desarrollar ese humor cuando hay personajes que luego se modificaran completamente en el CGI?

Gonzaga: Muy buena pregunta. Bueno, la grabación de la parte actoral, se hace como hacemos siempre. Y cada actor hace lo suyo más o menos como quiere. Pero el CGI pesa mucho en la parte de acción física, o cuando usan una rampa elevada para que camine Tatiana, así parece más alta. Eso condiciona un poco todo el movimiento, toda la parte más física. Vos no podés decidir que tu personaje se va a mover hacia la izquierda, porque se tiene que mantener sobre una rampa que va derecho. Así que la única limitación es esa: la de la parte física en las escenas en las que se utiliza mucho CGI. Pero a nivel verbal, podemos hacer lo que se nos da la gana.

Noticias: ¿Cuán importante es la química del elenco y como la cultivan?

Gonzaga: Es algo muy relevante. La verdad que Tatiana es genial y nos divertimos mucho. En el set estamos todos juntos, hay días que hacemos fiestas y bailamos, a veces en los cortes entre secuencias nos juntamos a charlar, o cada uno se va un rato a pasear a sus perros... O sea que hay un montón de tiempo en el que no estamos grabando, y en ese tiempo jugamos juegos, yo hago crucigramas, la pasamos bien entre todos, es una muy linda experiencia.

Noticias: ¿Hay una bajada de Marvel de mujeres empoderadas?

Gonzaga: Yo no creo que esta oleada de mujeres superheroínas sea una novedad. Es algo que estuvo desde siempre en los comics, ahí siempre existieron las superheroínas. Y ahora por fin les están dando sus propias series de TV, y un lugar más destacado en todo este universo. Felizmente, estamos en un momento en el que se le está dando una nueva vida a las heroínas, y los estudios contratan más mujeres y hasta en los comics hay más autoras mujeres trabajando. Así que me parece que es el timing perfecto para una serie como She-Hulk. La verdad es que me entusiasma muchísimo.

Noticias: La amiga de la heroína suele ser la voz que la impulsa a tomar riesgos, o, por el contrario, la que la alerta ¿Cuál de las dos te toca?

Gonzaga: Nikki es una chica que considera que se lleva el mundo por delante. Yo la actúo como a una chica valiente al límite de la estupidez, una chica que no mide el peligro. Un poco como soy yo en la vida real. No piensa en que puede salir lastimada, porque sabe que puede zafar de cualquier situación que se le presente. Sin dudas tiene para ofrecerle a Jen Walters una muy buena amistad, el trato entre ellas es muy interesante.