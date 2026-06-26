Saturday 4 de July, 2026
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ON DEMAND | 26-06-2026 19:46

Te encontraré

(EE.UU., 2026) Suspenso. Creada por Robert Hull. Con Sam Worthington, Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning. Netflix.

Te encontraré. | Foto:Cedoc.
Te encontraré. | Foto:Cedoc.

TRES ESTRELLAS

 

Basada en una novela de Harlan Coben (que no es precisamente Alexandre Dumas), narra cómo un hombre encarcelado injustamente por la muerte de su hijo recibe pruebas de que el muchacho puede estar vivo y ahí planea fuga, rescate y venganza. Por momentos funciona, es cierto, y el elenco rema para que eso suceda. El problema es que, en ocasiones, lo hace en dulce de leche pastelero, con giros de guión y sobre todo resoluciones que son a todas luces inverosímiles. Pero en aquellos momentos en los que prima la acción, uno se entretiene: como si la historia fuera una excusa para un rosario de escenas no necesariamente conectadas. Síntoma de lo que es, hoy, el streaming.

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Leonardo D'Espósito

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