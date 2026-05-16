Intercambiados

Hay un mundo lleno de bichos muy simpáticos que, por alguna razón, tienen alguna cosita vegetal en su cuerpo. Eso es casi lo de menos (“casi” porque tal arbitrariedad causará un problema hacia el final de la película): dos bichos (uno tipo ratón, otro tipo loro) que se odian, intercambian cuerpos gracias a una flor mágica.

O sea, la película es a) buscar la flor juntos para revertir el problema; b) volverse amigos en el viaje; c) salvar a otros animales con el poder de la convención... perdón, de la confianza social mutua.

Ninguna maravilla, cero originalidad, diseño funcional y más o menos divertido, con momentos de humor y de drama a reglamento. Una especie de sustitución de importaciones que no desmerece el televisor del living.

TRES ESTRELLAS