Una adicta a la adrenalina (es decir, una señorita que hace cosas casi suicidas por diversión) pierde a su pareja en una escalada que sale mal. Más tarde, anda por Australia, apenada pero todavía con necesidades adenalínicas insatisfechas y se encuentra con unos señores bastante más que malvados, en un mundo en el que hay desapariciones, un culto caníbal y prisioneros.
La señorita se encuentra peleando por su vida y contra los malos y ahí va Charlize Theron, que como actriz (lo hemos visto desde el inicio de su carrera, desde aquella fallida “Aeon Flux”) es otra adicta a la adrenalina bastante importante.
Como película, es una aventurita más con elenco importante haciendo cosas que no lo son mucho. Dirige Baltasar Kormákur, que a principios de siglo (con la bella comedia “Reikjavik 101”) parecía ser un realizador interesante y hoy es un empleado más.
TRES ESTRELLAS
Comentarios