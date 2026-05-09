John Candy: me agrado

CUATRO ESTRELLAS

Este documental cuenta la historia -de un modo un poco quizás demasiado tradicional, pero es lo que hay- de uno de los mayores comediantes de los ochenta, John Candy, a través de material inédito y testimonios (a eso nos referimos con “demasiado tradicional”).

Pero ese material es dorado y va dibujando la estampa de un cómico devoto de su oficio, de un tipo que sabía cuándo era gracioso un chiste y cuándo él mismo. Y así, además, nos revela algunos de los secretos de ese arte misterioso y frágil que es la comedia.

Especialmente los momentos con Steve Martin (con el que hizo el clásico Mejor solo que mal acompañado) son reveladores de la manera de crear comedia de Candy, un personaje absolutamente único.