Thursday 14 de May, 2026
Radio Perfil | Logo Perfil

ON DEMAND | 09-05-2026 22:30

John Candy: me agrado

(EE.UU., 2025) Documental. Dirección: Colin Hanks. Con John Candy, Dan Aykroyd, Mel Brooks, Steve Martin, Bill Murray. Prime Video.

John Candy: me agrado | Foto:Cedoc
John Candy: me agrado | Foto:Cedoc

CUATRO ESTRELLAS

 

Este documental cuenta la historia -de un modo un poco quizás demasiado tradicional, pero es lo que hay- de uno de los mayores comediantes de los ochenta, John Candy, a través de material inédito y testimonios (a eso nos referimos con “demasiado tradicional”).

Pero ese material es dorado y va dibujando la estampa de un cómico devoto de su oficio, de un tipo que sabía cuándo era gracioso un chiste y cuándo él mismo. Y así, además, nos revela algunos de los secretos de ese arte misterioso y frágil que es la comedia.

Especialmente los momentos con Steve Martin (con el que hizo el clásico Mejor solo que mal acompañado) son reveladores de la manera de crear comedia de Candy, un personaje absolutamente único.

Galería de imágenes

En esta Nota

Leonardo D'Espósito

Leonardo D'Espósito

Comentarios

Más en Red sitios Perfil

Noticias anteriores de "On Demand"

Más Leídas
Más Leídas de Perfil