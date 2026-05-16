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Mishima: una vida en cuatro capítulos

(EE.UU./Japón, 1985) Drama. Dirección: Paul Schrader. Con Ken Ogata, Masayuki Shionoya, Hiroshi Mikami, Junya Fukuda. Mubi.

Mishima: una vida en cuatro capítulos. | Foto:Cedoc.
Mishima: una vida en cuatro capítulos. | Foto:Cedoc.

Nadie quería producirle a Paul Schrader esta épica biografía del gran escritor japonés hasta que aparecieron Francis Ford Coppola y George Lucas, una curiosidad. El film narra -como lo indica el título- la vida de Mishima de manera prismática, a partir de aquel día de 1970 en el que intentó un golpe de Estado más simbólico que real y terminó suicidándose.

Es el escritor de ruptura, el hombre ajeno a su sociedad, el vanguardista que quiere un regreso a las tradiciones. Es, también, su obra: varios de sus relatos, entrelazados de tal modo que arman una ficción biográfica coherente, son puestos en escena de manera original y precisa por Schrader.

El collage aparente es el mejor retrato de un personaje complejo y múltiple, también una metáfora del desconcierto que en muchos artistas ha causado la modernidad. Film único y una obra maestra que hoy no podría filmarse.

 

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Leonardo D'Espósito

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