Coincidencias sobre la idea de que las cooperativas gestionen Vicentin

La cuestión de Vicentin está en plena negociación. Si bien terminó la negociación en Alberto Fernández y el CEO y socio de la aceitera y exportadora de granos, Sergio Nardelli, hay otras alternativas que se están explorando.

Algunos diputados de Juntos por el Cambio se diferencian del ala más dura del bloque y proponen que la empresa termine gestionada por las cooperativas. Recordemos que la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) es el principal acreedor comercial de Vicentin. También están Agricultores Federados Argentinos (AFA) como acreedora. Detrás de esta propuesta está el ex ministro de interior y economista Rogelio Frigerio y el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó. A su vez el pequeño pero decisivo bloque que apadrina Roberto Lavagna, Consenso Federal, propone una acción de oro del Estado en Vicentin, por la que pueda prohibir el ingreso de capital extranjero a la empresa.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que es uno de los principales impulsores de la solución de Vicentin dado que hay muchisimos productores agrícolas en su provincia afectados por la crisis de la deuda de la empresa, también está explorando nuevas alternativas y se ha reunido ayer con las cooperativas y los sindicatos para buscar una solución que define como superadora. Mientras tanto por ahora el kirchnerismo no ha presentado en el Congreso el proyecto de ley de expropiación.

Pero hay alguna coincidencia que une el plan de los los referentes más moderados de Juntos por el Cambio con el oficialismo. Se trata de la propuesta que originalmente hizo el director del Banco Nación que denunció el escándalo de los préstamos de esta entidad financiera en la era Macri a Vincentin, Claudio Lozano. Él y una larga lista de referentes políticos y sociales oficialistas e independientes proponían una empresa pública no estatal, que no estuviese gestionada por el Estado sino por las cooperativas y los trabajadores. Lo que él sostenía era que la empresa no debía quedar en manos extranjeras, dado que es un sector exportador estratégico que ya está bastante dominado por diversas compañías multinacionales, y evitar que el Nación y los demás acreedores estatales (Banco Provincia, BICE y AFIP) sufrieran una quita del 50% de la deuda y que cobraran el resto a largo plazo, la propuesta de los accionistas de Vicentin a la que calificó de “pagadiós al Estado bobo”.

En medio de todas estas propuestas, hay coincidencias entre lo que propone Lozano con lo que recomiendan Frigerio, Monzó y Lavagna y lo que discute Perotti. Veremos si terminan convirtiéndose en una alternativa superadora a la expropiación que anunció el presidente Alberto Fernández. Veremos cómo continúa la negociación en los próximos días.