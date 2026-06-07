El fin del "ladrillo" y el reto de la productividad urbana

La ciudad no es un producto del azar geográfico ni una mera acumulación espontánea de habitantes. Constituye, fundamentalmente, una infraestructura deliberada para la generación de riqueza. Para un inversor con visión estratégica, entender la morfología urbana de Buenos Aires resulta tan crítico como auditar un balance financiero. En la actualidad, la urbe exige ser decodificada no desde la nostalgia, sino como una plataforma de capital. En este contexto, Buenos Aires tiene el potencial de consolidarse como una soft landing city, un ecosistema que, debido a su escala, a la sofisticación de sus servicios y a su calidad de vida, reduce las barreras de entrada para el capital global y facilita la integración del talento internacional.

Bajo este prisma, la histórica cuadrícula colonial revela su verdadero valor. No es un capricho estético, sino un mecanismo estructural de mitigación de riesgos para la inversión. Este trazado, el activo más persistente de la economía urbana local, dota de previsibilidad al desarrollo inmobiliario y minimiza los costos de transacción. Mientras las industrias fluctúan, la geometría de la manzana permanece inalterable y transforma lo que fue un punto de control logístico en una plataforma eficiente para los negocios modernos. Sin embargo, para capitalizar esta ventaja competitiva, resulta imperativo que la ciudad abandone su actual inercia artesanal y transite hacia una verdadera industria del hábitat.

El déficit habitacional contemporáneo representa, por encima de su dimensión social, una falla de mercado que asfixia la expansión del producto bruto interno (PBI). La persistencia de la autoconstrucción revela una carencia de escala que destruye la productividad del sector. La industria actual se encuentra atrapada al replicar lógicas constructivas de hace cuatro siglos, basadas en el hormigón y el ladrillo húmedo. Si bien estos materiales parecen accesibles en términos nominales, esconden costos operativos masivos, tales como tiempos de ejecución extendidos, una huella de carbono inaceptable y una rigidez que erosiona la rentabilidad financiera frente a la volatilidad de los ciclos económicos.

Para el desarrollador moderno, la oportunidad de negocio reside en abandonar la lógica del «lote a lote» en favor de intervenciones a escala que permitan el salto industrial. La Argentina ya ha demostrado capacidad para estas transformaciones. El hito de la Ley de Propiedad Horizontal de 1948 desbloqueó un ciclo masivo de capitalización privada, el cual permitió que Buenos Aires pasara de un 17 % de propietarios a más del 60 % en apenas doce años. Hoy se necesita un salto de igual magnitud hacia la ligereza estructural. La incorporación sistemática de estructuras metálicas, madera y componentes prefabricados no es una simple elección técnica, sino la única vía para alcanzar la rentabilidad sostenible y la competitividad que exige el mercado.

No obstante, la tecnología no escala sin reglas claras. La seguridad jurídica y la agilidad regulatoria son los verdaderos pilares de la valoración del suelo. El Código Urbanístico debe dejar de ser percibido como un freno burocrático para convertirse en un software de gestión de valor, diseñado para optimizar la densidad y la productividad. Para activar este potencial, resulta indispensable institucionalizar una «Mesa del Desarrollo», un dispositivo estratégico donde el sector público, los desarrolladores y las comunidades alineen sus incentivos. Este espacio no busca un consenso pasivo, sino la articulación directa del bien público con la especulación inmobiliaria inteligente, a fin de orientar el capital privado hacia una densificación equilibrada.

Si bien el fideicomiso al costo fue la herramienta histórica que permitió a los argentinos canalizar sus ahorros hacia la construcción frente a la ausencia de crédito, el capital global actual requiere instrumentos más audaces. La normativa vigente penaliza las soluciones eficientes, lo que incrementa el «riesgo país» para las inversiones de gran escala. Al reformular las reglas de juego para favorecer los resultados, la ciudad reduce la incertidumbre regulatoria y atrae capitales que hoy exigen seguridad para innovar. La eficiencia normativa constituye la política de reactivación económica más potente y de menor costo.

En la economía del siglo XXI, rediseñar los centros urbanos no es una tarea estética, sino la estrategia central para la salida de la crisis económica argentina. La integración y la densidad son los verdaderos motores del desarrollo económico y de la movilidad social ascendente. Buenos Aires está posicionada para liderar esta reactivación si el sector privado y el Estado comprenden que invertir en la ciudad es invertir en la competitividad estructural del país. Exigir una visión industrial del hábitat y reglas de juego inamovibles es un imperativo. Optimizar la morfología, industrializar la producción y dotar al sistema de agilidad normativa representan la llave para transformar el capital urbano en el motor de una nueva era de productividad. Cambiar la matriz de inversión hacia la densidad inteligente ya no es una opción, sino una apuesta ineludible por la viabilidad económica de la Argentina en el escenario global.

*Director del Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU-UNSAM), desarrollador inmobiliario y Magíster en Planificación Urbana por la Universidad de Harvard.

por Joaquín Tomé