José de Mendiguren reconoció que contra la inflación "fracasamos"

José de Mendiguren fue una de las incorporaciones del ministro de Economía Sergio Massa a su equipo económico. Hoy, a casi dos meses del inicio de sus funciones, el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo realiza su balance sobre los objetivos cumplidos y los problemas que aún no encuentran solución. “Hoy ninguno de todos los economistas y políticos que estamos actuando puede demostrar un éxito del tratamiento inflacionario, todos fracasamos", reconoció "El Vasco".

Y marcó que la salida al problema de la inflación se construye "trabajando con humildad entre todos". "La situación es delicada, podemos contribuir a esa fórmula. Yo le tengo un gran aprecio a Hernán Lacunza, el otro día lo escuché hablar del reperfilamiento de la deuda que fue lo que tuvo que hacer al final del gobierno de Mauricio Macri y lo que nosotros tratamos de evitar hace poco tiempo. Todos nosotros hemos fracasado con las medidas que propusimos, Alfonso Prat-Gay también creyó que saliendo del cepo no iba a haber inflación y no fue lo que sucedió”, señaló el funcionario en diálogo con Radio Delta.

De acuerdo al relevamiento de la consultora LCG en lo que va de septiembre, el rubro alimentos y bebidas ya aumentó 7,7% y alcanzó su alza más fuerte desde junio, lo cual refleja que la inflación se mantiene en niveles muy altos. Hace unas semanas se conocieron los datos del INDEC respecto a la inflación de agosto: 7 %, una leve caída respecto de julio, cuando había alcanzado el 7,4 %. En los últimos 12 meses acumuló un incremento del 78,5%, el más elevado en tres décadas.

“No necesariamente debemos seguir fracasando, tenemos que aprovechar las experiencias de cada uno. Cuando toca gobernar y viene una guerra o una pandemia, donde la energía se te va de 8 dólares a 60, no podes hacer mucho. Entre todos tenemos que buscar una fórmula, hay que ser creativos y no hipócritas. No es constructivo esperar que el gobierno tome una decisión para criticarlo y no llevar otra alternativa”, señaló De Mendiguren.

Y defendió a la actual gestión de las críticas: “Hay muchos que nos critican porque la inflación va a ser alta, pero creo que poner una más baja implicaría un nivel de freno a la economía. Pagamos un costo altísimo en términos de la desocupación y la pobreza, el desafío del gobierno es ir a un plan de estabilización pero sobre todo con crecimiento económico. Hay una urgencia de sacar medidas concretas que den alivio fiscal para todo lo que sea producción adicional a la que hoy tenemos.”, explicó.

José De Mendiguren junto al ministro de Economía, Sergio Massa.

El funcionario también destacó logros de la actual gestión, y remarcó que la principal preocupación del gobierno en este momento es que no caiga el nivel de actividad económica el cual fue “muy bueno en el primer semestre”. También habló de la necesidad de ir hacia una mayor disciplina fiscal para terminar con “gastos superfluos” y de generar un “mayor ingreso en dólares”.

“Se recompuso la relación con entidades internacionales con las que no solamente teníamos dificultad para los créditos confirmados, sino que además se lograron créditos adicionales con el Banco Mundial y con el BID”, señaló el funcionario. Y es que el acuerdo con el BID, (Banco Interamericano de Desarrollo), es uno de los logros que el equipo de Massa puede ostentar: el directorio del BID se reunirá el próximo 7 de octubre para tratar los desembolsos para Argentina de u$s 1200 millones.

“Hace apenas un mes la situación era compleja, esto se daba porque Argentina no iba a cumplir con su obligación en pesos, el famoso reperfilamiento. Se hablaba de que el dólar estaba casi en $340 con rumbo a $400, que no teníamos reservas ni posibilidades de llegar a estas, había una presión enorme para una devaluación brusca. En la asunción Sergio Masssa planteó una serie de medidas para estabilizar las variables, se despejó la posibilidad de un default en pesos, gracias a un acuerdo con el sector agrícola se consiguieron 5.000 millones de dólares de reserva, que lo vamos a completar en lo que queda del mes”, fijó De Mendiguren optimista.

por R.N.