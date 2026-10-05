La economía que viene, la tapa de NOTICIAS

La velocidad también cuenta

Por Orlando J. Ferreres

En materia de inflación, existe una cuestión clave. El Gobierno cree que la teoría cuantitativa de la moneda (recordemos que MV=P x PBI). Si el producto bruto interno (PBI) se mantiene constante y la velocidad de circulación de la moneda (V), también se mantiene sin cambios, entonces el incremento de la cantidad de dinero es igual al de la inflación o sea M=P. Pero, primero hay que determinar qué “M” elijo ya que de ello depende analizar si hay o no creación de moneda: a) la base monetaria; b) M1, o M2 o M3, o sea la cantidad de dinero según incluyan los plazos fijos, fondos de inversión, u otros. Pero también hay que ver si la velocidad y el PBI se mantienen constantes o aumentan. Por ejemplo, la velocidad de circulación aumentó con la mayor inflación que hubo en un año de 2,4% a 3,4% mensual, lo que me obliga a gastar más rápido el dinero (salario) que obtengo por estas otras variables es que no le cierra el modelo a Milei. Pero para 2027 puede bajar la inflación y se podría estimar que entre enero-diciembre habrá un 18% de aumento del IPC.

En cuanto a la cuestión de si estamos o no en recesión, lo que se observa que hace varios meses es que la economía entró en una fase de estancamiento y eso complica la evolución de la macroeconomía y la inflación no puede caer lo suficiente.

También en un horizonte temporal próximo indicadores como el nivel de pobreza y el empleo formal creo que van a mejorar, al mantenerse el superávit fiscal todo el tiempo, porque esta decisión ayuda mucho a controlar la inflación, mejora así la macro y el empleo formal.

*Director de OJF & Asociados

Objetivo: acumular reservas

Por Domingo Cavallo

Hay una cuestión que es fundamental: cuando una economía ha estado dolarizada de hecho o de derecho en un alto porcentaje, el éxito de un plan de estabilización depende mucho de que se deje que el dólar funcione en la práctica como moneda de curso legal. Una de las primeras cosas que debería hacer el gobierno de Milei es declarar al dólar de curso legal y permitir que se puedan hacer todo tipo de transacciones, no solo de contado, sino también de mediano y largo plazo, e intermediación financiera del mismo tipo que la que se da con el peso.

Además, el Banco Central tendría que acumular reservas con emisión monetaria. No le tiene que tener miedo a la emisión monetaria para comprar dólares y acumular reservas, aprovechando que los exportadores están obligados a venderle las divisas al Central. El solo hecho de que el Banco Central acumule reservas permite pensar que se va a poder cumplir con las obligaciones del exterior. Eso tendría un efecto muy beneficioso en términos de acelerar la caída del riesgo país y abrir acceso al mercado de capitales a tasas más razonables, lo cual es muy importante para el sector privado y para el propio sector público e inducir a que renazca el crédito en pesos y en dólares para el sector privado a tasas razonables. Facilitaría el proceso de inversión y el aumento de la competitividad; sin financiamiento es muy difícil llevar adelante un plan de reestructuración empresarial.

La inflación podría bajar por el efecto beneficioso del acceso al crédito externo a tasas normales de interés para el sector privado y por el mayor financiamiento que encontrarían las empresas para reconvertirse dentro del sistema argentino, ya sea en pesos o en dólares.

*Exministro de Economía

La tentación del dólar-ancla

Por Marina Dal Poggetto

Luego de un paréntesis por su impacto en el ingreso, desde las elecciones de octubre del año pasado se retomaron las correcciones en las tarifas de los servicios públicos y hubo un par de precios adicionales que subieron bien por arriba de la inflación (los combustibles por cambios impositivos y la guerra y la carne por la apertura del mercado que generó disparada del precio). Pero hay muchos otros precios que subieron por debajo del promedio, sobre todo los bienes que venían del modelo anterior con muchísimo margen, que hoy enfrentan un dólar funcionando como ancla, y enfrentan una apertura de la economía. Desde entonces, mientras el dólar subió casi 5%, el IPC subió 28%: o sea que la inflación en dólares fue de 22%.

Además de lo inercial, hubo una definición de política de acumular reservas, y, en alguna medida, la acumulación de reservas se hace con impuesto inflacionario. Además, los programas de estabilización, en general, desinflan muy rápido al principio, y después tardan varios años en llegar a la inflación de un dígito anual. Toda esta estructura y la velocidad del cambio de precios relativos está generando problemas de competitividad. Para las empresas que no están bajo el RIGI, hay un impacto en los costos con la corrección de precios relativos. En poco tiempo pasamos de ignorar a la productividad a preocuparnos por estar inmersos en un mercado global con China como gran proveedor.

En síntesis, la dirección de los cambios en la estructura de precios es correcta pero la forma de hacerlo genera inercia y problema de ingresos en las familias e impacta en la actividad económica.

*Directora Ejecutiva Eco Go.

Desinflación a largo plazo

Por Javier Timerman

Después del acuerdo con el Fondo y luego con la volatilidad electoral se perdió el tipo de cambio como el ancla nominal dominante y sin anclas robustas es difícil romper con la inercia de los procesos de inflación. A esto se suma que los ajustes de precios relativos (como los precios regulados) se estiraron mucho, todavía estaremos corrigiendo tarifas de regulados en el cuarto año de gestión, por ejemplo. La desinflación es un proceso de varios años

El PBI cayó -0.6% t/t en el segundo trimestre y luego en julio el EMAE cayó otro -3% m/m. A menos que el INDEC haga una sustancial revisión de los datos, o que la economía crezca 3% (agosto y septiembre), la economía apunta a caer en una recesión técnica. El crecimiento económico en una economía en proceso de transformación no es lineal.

La pobreza del primer semestre trepó al 32% desde el 28% en el semestre anterior explicado por la aceleración de la inflación y que los ingresos no acompañan. Es posible que en el segundo semestre de este año la pobreza se estabilice en torno a 30% por mayor estabilidad de precios y algo de recuperación de salario entre los sectores informales. Los sectores mano de obra intensivos siguen, como el comercio o la construcción, muy complicados. La apuesta del gobierno es que las reformas del mercado laboral puedan estimular el empleo, pero por ahora parece que el impacto será marginal en el corto plazo. Los procesos de cambio no son instantáneos

Los niveles de endeudamiento, en sí, son bajos. El problema es la proporción de deuda a corto plazo y, sin las compras de dólares para el pago de los bonos en dólares, pueden añadir presión al mercado de cambios.

*Director Adcap Grupo Financiero

Indexación por inercia

Por Camilo Tiscornia

La inflación actual está impulsada por tres factores principales. Primero, la suba de precios internacionales (aumento en el petróleo debido a tensiones geopolíticas) y el alza reciente en commodities (trigo, maíz) suman presión inflacionaria a corto plazo. Luego, la inercia inflacionaria (creo que el problema central): existe una fuerte tendencia a indexar los precios en varios rubros basándose en la inflación pasada y se vuelve complejo de resolver porque está ligado a la falta de credibilidad respecto al futuro. Mientras tanto, los productos transables (atados al tipo de cambio) se mantienen estables debido a la evolución tranquila del dólar. Finalmente, por el ajuste de servicios públicos por encima de la inflación para corregir los retrasos tarifarios que también empujan los precios, aunque es un factor que eventualmente terminará.

A diferencia de la gestión anterior, que sufría de una "dominancia fiscal" —donde el déficit crónico obligaba a una emisión monetaria permanente y sin crédito para financiarlo—, la ausencia de déficit le permite a la administración vigente decidir el rumbo monetario sin estar atada a las necesidades de gasto del Estado. Observo un escenario de estancamiento de la actividad económica prolongado por varios meses, pero no necesariamente una recesión (en la cual todos los sectores bajan) y que está directamente causado por dos factores principales: la dureza monetaria y un ajuste fiscal estricto. La política monetaria rígida que frena el dinamismo económico y el control inamovible del gasto público por parte del Gobierno restringe los recursos para asegurar el equilibrio fiscal, conteniendo así la reactivación general.

*Director C&T Asesores Económicos

por Tristán Rodríguez Loredo