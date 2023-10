Karina, ¿cómo surgió la Academia y con qué finalidad fue llevada a cabo?

Como institución somos nuevos en el mercado de la capacitación profesional y laboral. Por caminos distintos quienes formamos Academia Koru, veníamos acompañando formaciones en liderazgo y gestión de buenos climas de trabajo.

En mi caso particular en el aislamiento de 2021 descubrí que mis compañeros de una capacitación profesional no tenían vínculo cercano con sus compañeros y líderes. Yo soy docente, directivo, en el colegio habíamos desarrollado varias instancias de encuentro, contención (hasta hicimos zoompamentos, fiestas del día del maestro, fin de año) y eso me generó necesidad de ayudar a otros a humanizar sus trabajos.

¿Cuáles son los servicios que brindan?

Tenemos dos tipos de servicios: uno a empresas que nos presentan sus necesidades y desarrollamos un servicio de capacitación y/o acompañamiento acorde; y por otro lado capacitaciones a particulares. Estas capacitaciones cuentan con certificación oficial de validez nacional, que pueden verlas en nuestra página web.

Nuestra formación principal es el Programa de transformación en Líderes Conscientes TEAM UP de 9 semanas. Abordamos el liderazgo de manera integral, incluye mentorías individuales, ya que concebimos que lideramos desde nuestra construcción personal. El 18 de octubre comenzó la tercera cohorte de este año.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La diferencia es nuestra concepción base de cómo lideramos. Transformarse en un líder consciente es un proceso, un trabajo personal de desarrollo de habilidades blandas desde la persona que somos. El desarrollo de habilidades blancas no se alcanza con la mera presentación de ellas, sino con mostrar caminos para incorporarlas, acompañar el proceso. Por esto nuestros grupos son reducidos para poder estar disponibles para nuestros cursantes.

Y a su vez, la validez oficial nacional de la certificación. Esto hace que además de adquirir competencias para el liderazgo, el CV de nuestros cursantes se diferencia de otros candidatos para el mismo puesto. Actualmente, en la selección de un candidato se pone el foco en las habilidades blandas que ha podido desarrollar.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Queremos crear nuevos espacios vínculo y participación. En noviembre iniciamos una membresía para egresados de nuestras formaciones y cursantes. Se trata de una mentoría grupal mensual donde los miembros pueden traer situaciones para analizarlas e iluminarlas.

Hemos recibido algunas inquietudes sobre retiros para líderes, veremos si es una necesidad a la que hay que servir.

Datos de contacto:

Web: https://academiakoruliderazgo.com

WhatsApp 1157004391

Instagram y Facebook; @karinabressanfacilitadora

por CEDOC