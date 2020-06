Belén Lobo - Secretaría Online: “disfrutá de la experiencia de delegar”

Belén Lobo buscaba un proyecto personal que pudiera brindarle libre gestión e independencia financiera. Con 10 años de experiencia en el rubro, la especialista ofrece a sus clientes servicios de asistencia administrativa y secretaria online con el objetivo de acompañarlos y asesorarlos con la más alta calidad del mercado. “Este proyecto surgió como el mecanismo perfecto para lograr la independencia y emprender, pero seguir trabajando en el área que me gusta. Contamos con un trato personalizado, priorizando la transparencia y confianza en los vínculos generados con los clientes”, destaca Belén que cuenta con una amplia experiencia como secretaria de presidencia en una sociedad de bolsa.

Desde el espacio, trabajan con mucho compromiso y responsabilidad no dejando nada librado al azar. ¿Su finalidad? Ofrecer soluciones estudiadas y de calidad. “Este es un proyecto personal al que le pongo primero el corazón, como todo lo que hago. Cree mi propio modelo de trabajo y eso me hace feliz”. Hoy la profesional charla con Caras y nos cuenta como ha sido este camino de formación. “No fue una decisión fácil, no te voy a mentir, pero comprobé que se puede empezar con mucho menos de lo que uno piensa, siempre y cuando se tenga una idea, pero sobre todo ganas”.

¿Cuáles son las metodologías y modalidades de consulta?

La modalidad de trabajo es online y remota. Es decir, que somos externos a la empresa, y podemos funcionar de manera global. Como servicio tercerizado, no supone los riesgos que tendrían al contratar a una secretaria en relación de dependencia, ni tampoco los costos. Se arma un plan acordé a la necesidad de cada cliente. Contamos también con opciones de planes por horas, con vigencia de uso de 6 meses, con la idea de que paguen solo por horas efectivas de trabajo.

La consulta pueden realizarla por cualquiera de los medios de contacto disponibles que dejamos aquí, estamos para responder a sus consultas.

Haces un trabajo integral. ¿Qué experiencia buscas brindarles a tus clientes?

La idea es que puedan disfrutar de la experiencia de delegar. Por eso es fundamental definir las tareas, las áreas del negocio y el perfil de Secretaría que cada cliente necesita.

Podemos ayudarte con todas esas tareas administrativas, las de toda la vida y las propias de tu profesión. Pueden ser esas que te aburren o que te toman un tiempo que ya no podes, ni queres destinar. La idea es que optimices tu tiempo y energía, para poner el foco donde tiene que estar. Conseguirás ser más productivo.

Algunas de las tareas del perfil al que yo llamo secretaria online: organización de documentos, atención a tus clientes, gestión de emails, facturación, gestión de pagos y cobros, tareas burocráticas, búsqueda de información, organización de viajes y eventos, planificación de tu agenda, etc.

Buscás romper con el formato tradicional. ¿Cuál es el objetivo de este nuevo formato?

El objetivo principal es acercarle a la gente la posibilidad de acceder a un servicio de excelencia, acorde a sus necesidades y flexible en todas sus formas. La idea es que todos puedan contar con alguien que los asista, y los descomprima, ¿quién no lo necesita?

Es indiferente si sos emprendedor, independiente, pyme o una gran empresa. Tampoco el rubro, ni el espacio físico, el formato hace que el servicio se ajuste a todas las realidades. Siempre bajo la premisa GANAR-GANAR, cuando eso no suceda, dejará de tener sentido.

Por otro lado, la idea de esto, que viene desde antes de la pandemia, era dar una respuesta anticipada al cambio. Se trata de estar en constante movimiento, para estar así también en constante crecimiento.

¿Qué es lo que se viene? ¿Como te ves en el futuro?

¡Que pregunta! Hay muchas ideas y proyectos. Te puedo contar que actualmente ya estamos en proceso de reestructuración para conservar la calidad del trabajo que hacemos con nuestros actuales clientes y también responder a las nuevas necesidades que el mercado está presentando.

Dentro de los proyectos a futuro, puedo decirte que hay uno que se avecina, en unos meses, que me tiene personalmente muy entusiasmada. Es un proyecto que me sorprendió por completo, y surge en consecuencia de conectar y escuchar lo que nuestra comunidad quiere. Claro que en esta oportunidad no me refiero a los clientes.

Sin hacer un gran spoiler, te cuento que este proyecto está dirigido netamente a quienes como yo, apuestan al trabajo independiente y al teletrabajo, pero quieran ampliar los recursos y las herramientas de las que disponen. Además buscamos ayudar a todos aquellos interesados en organización, gestión del tiempo y productividad.

Conoce más en www.belenlobo.com.ar o en sus perfiles de Instagram, Facebook y LinkedIn.

Para contacto : María Belén Lobo Ferrando – Fundadora // Cel.: +54 9 1165422324 // hola@belenlobo.com.ar.