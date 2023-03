Cómo crear contenido, con la especialista Argentina Eugenia Mikulan (@MangoHallucinates)

¿Qué línea estructural recomendas desde que llega una idea hasta el día de la publicación?



Primero, la idea o los temas a tratar: en lo personal me inspiran películas o publicidades, otras veces solo estoy hablando con alguien y me viene la idea; también mis seguidores muchas veces piden cosas, o cuando veo o detecto cierto tipo de tendencias las sigo, pero más que nada me gusta elegir en base a lo que me apasiona. Hay que entender que a veces las ideas no son para el mismo momento, se nos pueden ocurrir ideas y hacerlas en el día, y también ideas en las que hay que esperar a que el momento sea adecuado.



Después hay que pensar en la iluminación, el vestuario, la locación y toda la parte estética, para luego filmar. Es importante hacer un trabajo de investigación de todo esto, si bien la gente puede pensar que con una buena idea basta (que eso ya de por sí conlleva un analisis), tenemos que entender que le gusta a nuestros seguidores, que están haciendo nuestros colegas, hacia dónde se dirigen las tendencias y también asociarlo a lo que suele funcionar con nuestro público. Hoy en día estamos inmersos en un mundo audiovisual, todo pasa a través de nuestros ojos, necesitamos trabajar en una buena imagen.



Por otro lado está la edición, hay videos que pueden tomar 2 horas y hay otros que pueden tomar días, atado al concepto de investigación anterior, si el material en crudo esta buenisimo, tenemos que saber explotarlo para poder aprovechar esos minutos de atención que nos dedican nuestros seguidores.



Por último está el momento de la publicación, una buena portada y un buen copy parecen fáciles, pero también llevan esfuerzo.



Además hay que aprender a no obsesionarnos con las métricas, como suben, como bajan, cuál es el motivo, etc. porque como creadores puede pasar que uno se obsesione demasiado con eso y termine arruinando nuestra creatividad. De todas formas con el tiempo te vas acostumbrando y ya todos estos pasos salen más rápido, tan así que me podrias dar un tema ya y se me ocurriría algo para hacer un video.

por CEDOC