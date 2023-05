De una vida de éxito profesional al deseo de ayudar a otros a encontrar su propósito en la vida y en el trabajo

¿Por qué alguien dejaría atrás 15 años de éxito en empresas multinacionales de Europa para ayudar a otros desconocidos a alcanzar sus metas y consolidar sus logros?

Pedro Vodquevich es un Coach Profesional Ejecutivo y de Vida, que hoy reside en Madrid, España, aunque mantiene estrechos vínculos con nuestro país, dado que vivía en Buenos Aires de joven. Con una carrera de 15 años en Marketing y Comunicación en empresas líderes de Europa, como L'Oreal, Zalando, Uber y Just Eat Takeaway.com, Pedro ha acumulado una vasta experiencia en el mundo corporativo. Con una Maestría en Administración de Empresas y Marketing de la Universidad de Varsovia y Université Paris Dauphine IX, así como un posgrado en "Job Coaching - Asesoramiento Profesional Moderno y Coaching de Carrera" de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (SWPS), Pedro ha decidido poner todo eso al servicio de quienes lo contratan para que los ayude en su camino profesional y personal.

A pesar de su éxito en el mundo empresarial, Pedro decidió dejar todo atrás para enfocarse en su pasión por el coaching y ayudar a otros a alcanzar su máximo potencial. “En mi portafolio tengo un posgrado en "Experiencia del Paciente" de ESADE, en Madrid, y actualmente estoy estudiando para obtener una Licenciatura en Periodismo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo. En mis 37 años he vivido en nueve países en cuatro continentes, por lo que he logrado hablar con fluidez ocho idiomas: castellano, inglés, polaco, francés, portugués, italiano, ruso y ucraniano”, asegura Pedro, quien es un verdadero ciudadano global.

- ¿Qué lo llevó a realizar un cambio profesional tan drástico?

En 2020, durante la pandemia decidí de cambiar mi vida y volví a estudiar coaching en la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades SWPS en Varsovia, Polonia. Sentía que podría aportar a mis amigos, colegas y futuros clientes algo más que no existe en el mercado de los coaches ejecutivos y que, desgraciadamente, comienza a tener una mala reputación por un auge de certificados de un día o los coaches autoproclamados. Yo invertí dinero y tiempo, además de horas de pasantías, para poder a ayudar a la gente en la búsqueda de sí misma.

- ¿Por qué decidió centrarse en el coaching ejecutivo?

Durante el transcurso de mi carrera en múltiples países y para las empresas más grandes del mundo observaba una evolución de malestar de los empleados y la creciente falta de comunicación entre los empleados con sus empleadores. La pandemia potenció esta discrepancia que existía ya en el nivel local, pero también en el nivel intercultural.

- ¿Qué es lo que desearía poder aportarle a sus clientes?

Quisiera poder aportarles, no solo lo que he aprendido durante mis estudios, sino también mi conocimiento de grandes negocios, mi experiencia de participar de la evolución de empresas startups a multinacionales, mi empatía, mi experiencia intercultural y conocimiento de idiomas y los matices lingüísticos que puedan causar problemas de comunicación, no solo entre nuestros compatriotas, sino también con personas de otros países latinoamericanos o también al hablar otro idioma en otras culturas.

- ¿De qué manera pone en acción todos sus conocimientos en la sesión?

Me involucro en el desarrollo de cada persona. Quiero escucharla, activar su escucha activa, poner todo en contexto, preparar cada cliente para que no juzgue a nadie, sino que empatice con su interlocutor. En nuestras sesiones hacemos los análisis SWOT, o FODA en castellano, durante los cuales miramos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para facilitar la toma de decisiones. Como coach quiero empoderar a mi cliente de tomar las decisiones, según sus valores, sin ningún prejuicio o influencia de su entorno. Un ser humano tiene que dejar de decir: “tengo que”; “debo” “debería” “es necesario” para decir ¨quisiera¨, ¨desearía¨, ¨me gustaría¨. En el mundo del coach no se trata de buscar el ¨por qué¨, sino el ¨para qué¨. De esta manera se asume la responsabilidad de crear un mejor ambiente para nosotros mismos. También trato de elaborar el léxico de cada persona para que pueda expresar su opinión, su petición de una manera saludable y según sus valores. Uso técnicas de Marshall Rosenberg de ¨Comunicación no violenta¨ para poder maximizar el potencial de una persona convirtiéndose en el mejor empleado o líder en su empresa.

- ¿Cuál es su objetivo para el futuro?

Mi objetivo a corto y largo término es brindar de forma individual, y también a las empresas, servicios de alta calidad, en los que trato de entender las exigencias individuales y de la empresa o sector, para poder ofrecer los mejores talleres a medida en la Argentina, Latinoamérica y España. Quisiera también construir un puente de comunicación más amplio de comprensión intercultural entre la Argentina y Europa y con Estados Unidos. Es importante saber que en la Unión Europea hay muchos países, y cada uno de ellos es diferente, pero en Latinoamérica también tenemos una gran diversidad de culturas que, raramente, están expuestas en los ojos de los europeos. Así que quisiera poder convertir la belleza intercultural en negocios, la vida cotidiana de los argentinos que desean mejorar o cambiar su estilo de vida, carrera o incrementar sus negocios en Europa o Estados Unidos y también ayudar a los europeos de bien a entender las diferencias culturales en el mundo hispanohablante.

