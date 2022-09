Dra. Fiorella Bianchi

Dra, ¿qué es el Derecho a la Salud?

Es un derecho humano fundamental que tenemos todos y que está estrechamente vinculado con otros de igual importancia como la vida, la dignidad y la igualdad. Los ciudadanos tenemos la garantía de acceso a prestaciones de salud, que no es lo mismo que el derecho “a estar sanos”. En nuestro país tenemos leyes que reconocen una gran cantidad de derechos en materia de salud: cobertura integral de tratamientos y medicamentos, sexuales y reproductivos, afiliatorios, prestaciones para personas con discapacidad, etc. Sin embargo, generalmente las personas no los conocen, no saben qué derechos tienen en salud ni, mucho menos, cómo ejercerlos.

¿Por qué si se trata de derechos reconocidos por ley muchas veces son vulnerados?

Principalmente son las obras sociales y prepagas quienes incumplen las normas. Esto sucede porque, para estos agentes de salud, cumplir con estas garantías representa un costo económico. A mayor cantidad de derechos y prestaciones, mayores gastos. Sin embargo, existen diversos mecanismos para que, frente a un incumplimiento, la persona pueda ejercer el derecho que le corresponde y obtener la prestación médica que necesita.

¿Cuáles son los reclamos más frecuentes por parte de los beneficiarios y usuarios?

Cobertura de tratamientos y medicamentos oncológicos, cobertura de tratamientos de fertilización asistida, aumentos de cuota de prepagas por rangos etarios, cobros de una cuota mayor a personas transgénero, mantenimiento de afiliaciones al jubilarse, entre otros.

¿Es necesario contratar a un Abogado para ejercer estos derechos?

No, para nada. Hay organismos estatales gratuitos pero usualmente, pese a su intervención, las prepagas y obras sociales persisten en el incumplimiento. La judicialización de la salud (es decir, los amparos de salud) debería ser la última herramienta, la instancia a la que se llega cuando todos los demás mecanismos fallaron o cuando se trata de cuestiones urgentes que no se pueden resolver por otra vía.

¿Cuáles son los desafíos para lograr que estos derechos sean efectivos?

Lo primero es empezar a difundir las garantías que tenemos todos en salud. La desinformación actúa como barrera para el ejercicio de los derechos. Sin información no hay ejercicio posible. Tenemos que trabajar fuertemente para crear una ciudadanía informada en materia de derechos en salud. Como sociedad tenemos la responsabilidad de contribuir a que éstos se conozcan y que las personas tomen decisiones sobre la base de una información certera, sólo así vamos a estar más cerca de lograr que sean efectivos.

