Reproducción Asistida: Nuevas alternativas para ser Padres

La causa principal de infertilidad, y variable que tiene que ver con los resultados, es la edad de la mujer que impacta en forma directa en la calidad de los óvulos. En este marco, la Reproducción Asistida juega un rol importante al brindar alternativas de prevención y tratamiento. Para aquella mujer que no tiene un proyecto de familia en el corto o mediano plazo, tiene la posibilidad de congelar sus óvulos y poder planificar familia más adelante. En el caso de dificultades para lograr el embarazo, los tratamientos de alta complejidad son la alternativa de primera elección, ya que permiten acortar los tiempos de búsqueda mejorando las chances. Y por último, aquellas mujeres que por edad ya no tienen óvulos o la calidad de los mismos no son suficientes, pueden elegir utilizar óvulos donados para poder lograr un embarazo.

Es importante destacar que la edad no es solo una cuestión de mujeres. Hoy sabemos que existen algunos riesgos, no solamente de infertilidad sino también genéticos, inherentes a la edad del hombre.

Otro factor a tener en cuenta son los nuevos modelos de familia. Parejas del mismo sexo o personas solas pueden recurrir a estas técnicas para lograr un embarazo. En ese sentido, el uso de bancos de semen, de óvulos donados, como así también la gestación por sustitución, están creciendo de manera exponencial en la Argentina como alternativa, dando respuesta a los cambios sociales e igualando derechos.

La aplicación de la genética ha servido para mejorar los resultados reproductivos, pero fundamentalmente para prevenir los riesgos de enfermedades genéticas en la descendencia. Estos estudios pueden realizarse antes de buscar embarazo, durante el tratamiento estudiando directamente los embriones, y durante las primeras semanas de embarazo de manera de minimizar los riesgos genéticos en la descendencia.

La reproducción humana es tan eficiente que aquellos embriones que no están bien no se implantan o se pierden por un mecanismo de selección natural. Es por ello que los estudios genéticos preimplantatorios permiten seleccionar aquellos embriones con mejores chances de evolucionar. Por último, el manejo detallado de cada etapa de este complejo proceso, como así también contar con un Laboratorio de Embriología con elevados estándares de calidad, más la aplicación de técnicas de selección de los espermatozoides a utilizar (Zymot) y el uso de incubadoras con tecnología time-lapse (Embryoscope), nos permiten generar y evaluar los embriones con mayor chance de implantación, reduciendo el tiempo para lograr el ansiado embarazo.

Dr. Sergio Darío Papier (M.N.75952) - Director Médico de CEGyR, Presidente del Comité Ejecutivo de ALMER y Médico Especialista en Medicina Reproductiva.

