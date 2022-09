Lic. Laura Amicone

Laura, ¿cómo llegaste a ser la profesional exitosa que sos?

El éxito es una palabra que se mide de muchas formas. Si tendría que definir el éxito te diría que es estar a la altura de tus sueños y deseos. Tener la valentía de soñar y hacer algo con eso, ya es un éxito.

No todo el mundo trabaja para eso; de hecho el mundo está lleno de personas que se lamentan cada día de su vida por no haber conseguido aquello para lo cual jamás se esforzó.

Me considero exitosa por trabajar incansablemente para lograr lo que me hace feliz. Hay una frase muy popular, “sin miedo al éxito”… Tener éxito es tener la valentía de ir de tras de lo que quieres, aún con todo lo que eso implica, ya sean críticas, mirada del otro, sobre todo de aquellos que no se animan a dejar su zona de confort, y que lo único que pueden hacer desde allí es criticar y marcar las faltas.

¿Sabemos que sos una jujeña empedernida, te vendrías a vivir a Buenos Aires?

Jujuy es un lugar mágico, es mi lugar, adoro esa provincia y la elijo siempre. Es cierto que las posibilidades laborales, sobre todo lo que hago yo, tiene un abanico mucho más amplio en Buenos Aires. Por suerte tengo la posibilidad de ir y venir. Mis hijos son chicos aun, además tenemos una familia hermosa ensamblada, lo que claramente dificulta la idea de dejar mi provincia. Iremos viendo, como lo voy haciendo hasta ahora está perfecto.

¿Cómo combinas tu vida laboral con la vida de familia y la maternidad?

Me considero una buena mamá, pero muy lejos de lo óptimo, o al menos lo que la sociedad define como ideal. Mis hijos saben que tienen una madre que tiene sueños y deseos, y les da el lugar a esos sueños, y que muchas veces eso implica que tengo que viajar y ausentarme algunos días. Estoy feliz de poder enseñarles a ellos que tener hijos no es un obstáculo para ir detrás de lo que uno desea. Aunque la sociedad a veces romantiza muchas cosas, ser mamá para nada debería implicar que uno deje sus deseos de lado.

Si hay algo que me tiene muy sin cuidado es lo que la sociedad espere de mí. Les pido mil disculpas a todos aquellos que ponen expectativas en mis formas. No pienso cumplir ni una, a menos que sea mi propio desafío. Además cada uno lleva la maternidad como puede, es una tarea muy compleja como para además cargarla con la opinión de los demás.

¿Cuáles son tus próximos planes laborales a futuro?

Tengo varios, pero no quiero que me distraigan de disfrutar todo lo que estoy haciendo ahora.

Vengo trabajando en la Editorial hace un tiempo ya, en radio, revistas, programas de TV, que muestra a la mujer en el lugar que todos la queremos ver y que tanto luchamos para eso. Y por supuesto el lanzamiento de mi libro “Espejos rotos”.

Datos de contacto:

Instagram: Laura.Amicone.Psicologa

Mail: [email protected]

por CEDOC