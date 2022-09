Repelas el dinero (y no lo sabías)

La mayoría de las personas expulsan el dinero de sus vidas en forma inconsciente, y para explicar el motivo, les contaré algo que me pasó hace poco en Buenos Aires:

“¿Qué decís? ¿Qué tengo a la guita como enemiga? ¡Estás loco!” – Me respondió Oscar a los cinco minutos de haberlo conocido en una cena. Él había renunciado a una inmobiliaria, para crear la suya. Estaba entusiasmado. Mi primera pregunta había sido relacionado a que si se veía ganando licitaciones millonarias, a lo que me respondió “Claro, para eso me abrí, para hacer dinero en serio”.

Luego, le dije “Mira a aquella chica, se llama Guillermina, tiene 29 años y tiene más de 5 millones de dólares en el banco. Dime lo primero que se te venga a la mente sobre cómo los generó”. Oscar levantó las cejas y me respondió “¿5 millones verdes? Algo trucho hizo”. En ese momento le dije que será difícil que gane licitaciones millonarias mientras piense así.

Resulta que Oscar tenía unos tíos con mucho dinero, y de chico siempre escuchaba a sus papás hablar mal de ellos. “Esos pibes deben ser sucios, sino, ¿cómo hacen tanta plata?”. Eso programó a Oscar a un nivel inconsciente. Actualmente, Oscar no quiere ser un pibe “sucio” y verse torcido ante su padre, por eso evitará ganar dinero a toda costa.

Todos los seres humanos tenemos creencias y patrones programados que conforman nuestra identidad y eso nos puede llevar al éxito o al fracaso. Si no nos reprogramamos, estaremos secuestrados por nuestro inconsciente y condenados a fracasar.

Pregúntate: ¿Eres amigo del dinero?, ¿cómo se hablaba de dinero en tu casa, en tu niñez y adolescencia?, ¿con cariño?, ¿generaba alegrías o discusiones?, ¿qué opinaban tus padres de las personas con mucho dinero?

¿Cómo amistarte con el dinero? Con una carta. Escríbele y cuéntale cómo has hablado de él, los prejuicios que pudiste haber tenido y pídele disculpas si es necesario. Reconcíliate, dile que lo quieres en tu vida y prométele trabajar mucho para que esté contigo en grandes cantidades, siempre.

No basta con enterarnos de programaciones saboteadoras, hay que destrabarlas a consciencia y eso se hace con ejercicios que generen una vibración en el cuerpo. Recordemos que tenemos que reprogramar nuestra mente inconsciente y eso solo funciona haciéndolo experimentar sensaciones y sentimientos; por eso la carta. Sólo así podremos amistarnos con el dinero y darle la bienvenida a nuestra vida.

por CEDOC