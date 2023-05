¿Es momento para invertir en propiedades?

Dudar si tomar una decisión de avanzar con una compraventa o esperar hasta que el contexto mejore para invertir en propiedades es uno de los interrogantes más comunes a la hora de analizar una posible operación inmobiliaria.

En nuestro país llevamos décadas de economía inestable donde hemos pasado por varias crisis, inflación, devaluación, y hasta diría que estamos acostumbrados a que nos cambie el panorama económico constantemente, sin embargo invertir en inmuebles sigue siendo una de las inversiones más seguras.

El inmueble no solo te brinda una renta segura por mes, también tenes un capital que no corre riesgos de cambio de moneda, ni cepo, ni robos, mientras tenes tu dinero asegurado en un inmueble, este te da una ganancia mensual que a veces equivale a un sueldo, que puede ser aún mayor si la idea es rentarlo por períodos de temporada alta, como en el caso de las casas con jardín y pileta en el verano.

Incluso a la hora de invertir te podés encontrar con oportunidades de mercado que en un lapso de tiempo podes vender y obtener una ganancia considerable como pocas inversiones pueden asegurar.

Tal es el caso de los departamentos de pozo, o de loteos en barrios nuevos que inician con un valor muy por debajo de los valores de mercado.

Solo en zona norte del gran Buenos Aires, encontramos importantes loteos que grandes desarrolladoras han lanzado a precios muy bajos y en poco tiempo los inversores obtuvieron grandes ganancias en las reventas, a medida que los barrios fueron desarrollándose.

A veces pensar que no es momento de invertir nos hace olvidar que nuestra economía es fluctuante, y que el momento ideal quizás no llegue nunca, porque todos los días es el momento ideal, en un entorno como el nuestro donde la economía funciona así, y pase lo que pase, el ladrillo es el ladrillo, la tierra es la tierra, y son bienes que jamás se pierden, nunca pierden utilidad y en todo caso, tal vez no sea momento para vender, algo bastante relativo y muy personal en cada caso, pero siempre es momento para comprar .

Es importante estar bien asesorado a la hora de invertir, y en la actualidad uno de los factores más importantes de acuerdo al uso que la daremos es la ubicación del inmueble, el tipo de propiedad, el gasto mensual de la misma, el estado de conservación si es un bien usado, así como el tipo de construcción si es a estrenar, una buena inspección evita futuros dolores de cabeza.

El abanico de posibilidades de inversión es amplio, desde propiedades con un anticipo y financiadas en pesos con ajustes CAC, o planes de pago en el caso de algunos lotes en barrios con una proyección interesante de desarrollo.

La pregunta de si es momento para vender o comprar es bastante recurrente en nuestros clientes, y la respuesta es siempre la misma, nos parece que esperar el momento adecuado es una utopía, simplemente no existe, va en la necesidad de cada uno en el momento en el que decide dar el paso, y si algo te da seguridad actualmente es el bien inmueble, pase lo que pase, es un activo asegurado, que soporta todo tipo de contextos.

por CEDOC