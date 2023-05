Marcelo Dauber: asesoramiento empresarial de confianza en Uruguay para emprendedores argentinos

La formación profesional es clave para poder desarrollar habilidades y herramientas que permitan una adecuada gestión empresarial. En este sentido, la experiencia académica y la actualización profesional son fundamentales para poder brindar un asesoramiento de calidad a los clientes. “Para un contador público es fundamental contar con una formación sólida en Matemática, Legislación Tributaria, Técnica Contable y Derecho Comercial, lo que sin duda son herramientas que me dio la universidad y que hasta hoy en día las uso. Además, es importante tener una capacidad resolutiva ante distintos problemas que puedan surgir en el ámbito empresarial. Asimismo, es clave tener una visión integrada de los distintos aspectos de una organización, desde la financiera hasta la de recursos humanos”, aclara Marcelo Dauber, Contador Público de la Universidad de la República, de Montevideo, Uruguay y fundador del Estudio DFG. “Me gradué a los 22 años en la Universidad de la República, que me brindó una formación muy sólida en las áreas mencionadas anteriormente, lo que me permitió estar preparado para el mercado laboral. Desde siempre tuve la inquietud de asesorar a empresas y años más tarde de recibido, realicé un programa de actualización profesional en innovación en Kellogg, la escuela de negocios de North Western University, (Illinois, USA) en donde pude combinar lo cuantitativo con lo humano y desarrollar enfoques tanto de corto como de largo plazo, además de experimentar y perder el miedo al fracaso, lo que fue muy enriquecedor”, asegura.

- ¿Qué servicios ofrece Estudio DFG y a qué tipo de clientes se dirigen?

En Estudio DFG nos enfocamos en brindar herramientas para la planificación tributaria, conformación de estructuras societarias, diseño de los sistemas de información cuantitativa, todas tan necesaria para la toma de decisiones de nuestros clientes, básicamente emprendedores, más allá de la dimensión que tengan. Ponemos mucho énfasis en que los equipos de trabajo tengan una conformación de calidad y antigüedad. En la organización somos un grupo de 16 personas, conformado por contadores, estudiantes, abogados y escribanos. Con el cliente buscamos un marco de absoluta apertura y confianza para que podamos entender su real necesidad, y poder darle respuesta a lo que plantea.

¿Qué importancia le da a la cercanía con los clientes y cómo ha sido su experiencia asesorando a clientes argentinos?

La cercanía con los clientes es fundamental para poder entender sus necesidades reales y brindar un asesoramiento de calidad. Nuestro estudio está en Montevideo, y en muchos de los emprendimientos que se desarrollan aquí se encuentran argentinos interviniendo, ya sea como socios o accionistas. Al poder estar cerca de ellos, y también a través de las distintas visitas que realizamos periódicamente a Argentina, podemos dar un adecuado y pronto asesoramiento sin que se tengan que trasladarse a Uruguay. Nuestra cercanía con el cliente argentino, como así con la regularidad con el que asistimos, nos ha permitido que intervengamos en el asesoramiento de distintos asuntos. El hecho de que se vea a Uruguay como una opción válida en seguridad e incremento patrimonial para sus inversiones favorece mucho mi actividad profesional.

- ¿Cuáles son los proyectos del estudio a mediano y largo plazo?

En Estudio DFG nuestro proyecto, a mediano y largo plazo, es fortalecer aún más el vínculo con el cliente argentino y mantener la regularidad y cercanía con ellos, ya que consideramos que su enfoque es muy enriquecedor. También estamos concentrados en seguir brindando un servicio de calidad y seguir expandiendo nuestro alcance en el mercado.

Tel: +59 8 9966 1138

Mail: [email protected]

www.estudiodfg.com

por CEDOC