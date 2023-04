IQ Soluciones Financieras: la clave para invertir y alcanzar la independencia financiera

Hace casi 20 años que Leandro Seco se dedica, con una mirada independiente e integral, a ayudar a las personas, familias y empresas a solucionar sus problemas financieros y de seguros. “Soy Productor Asesor de Seguros e idóneo en Mercado de Capitales. En el 2018 fundamos IQ Soluciones Financieras con la firme convicción de que la educación financiera es una herramienta que transforma la realidad de las familias y personas. Hoy, contamos con un staff de más de 20 asesores en el país y tenemos contrato con empresas líderes del Mercado de Capitales y de Seguros”, confirma Leandro.

- ¿Cómo se supera el temor a invertir?

Creo que lo más importante para superar el temor a invertir, es entender el riesgo que implica no hacerlo. El principal enemigo de no hacer nada es la pérdida de poder adquisitivo a causa de la inflación. Algo que el mundo había olvidado en las últimas décadas, y que en nuestro país es algo más natural. El último año la inflación fue de casi el 100% a nivel local y llego al 10% en los países desarrollados. Dicho de otra manera, hoy necesito el doble de dinero en pesos para comprar lo mismo que compraba un año atrás. En dólares esa diferencia es menor, pero a lo largo de periodos largos de tiempo, la pérdida de poder adquisitivo es muy grande. Me parece que la clave para animarse a invertir es tener un buen perfil del inversor para saber en qué instrumentos entrar.

- ¿Es posible que cualquier persona, sin grandes conocimientos, pueda ganarle a la inflación?

Ganarle a la inflación debería ser el punto de partida de cualquier inversión que uno vaya a realizar, ya sea en el mundo financiero o en la economía real. Dicho esto, hay instrumentos en el mercado local que pagan inflación más una tasa determinada. Los plazos fijos UVA también son alternativas válidas para cubrirse frente a la suba de precios. Si uno tiene una mirada más de largo plazo, me parece que hay más alternativas, como pueden ser acciones o cedears (acciones o índices de empresas de otros países) que en el tiempo tienden a ganarle a la inflación. En cualquiera de los casos, contar con asesoramiento profesional e independiente, me parece clave para que el inversor pueda entender mejor los riesgos que tienen cada una de las alternativas mencionadas anteriormente.

- ¿Qué se debe hacer y qué no con los ahorros o con el aguinaldo?

Lo ideal, desde nuestra mirada, es convertir el ahorro en inversión. Por ejemplo, en lugar de comprar dólares, que es ahorro, comprar una ON (obligación negociable) que además te paga un interés del orden del 8,5% en dólares. De esa manera no se pierde poder adquisitivo. El aguinaldo debería utilizarse para ir armando un fondo de contingencia, en una primera instancia, y para ayudar a las personas a alcanzar la independencia financiera en el tiempo, en segundo lugar. Este es un concepto que abrazamos mucho en IQ. El mismo significa contar con un stock de capital que te genere una renta pasiva equivalente a tus gastos fijos y variables. Si uno tiene ese norte, y sabe que, invirtiendo regularmente y de forma inteligente ese objetivo está más cerca, seguramente te veas más incentivado a invertir que a consumir.

- ¿Cuál es la importancia de armar un presupuesto?

Contar con un presupuesto es clave para que cualquier persona o familia pueda tener sus finanzas en orden. Si no sé cuánto dinero me entra y cuánto me sale por mes, es muy difícil poder alcanzar objetivos concretos en el tiempo. Una vez que se saben estos datos, la clave es poder separar un porcentaje de entre el 10% al 30% del ingreso, que sería lo ideal. Dicho ahorro convertido en inversión nos va a dar la tranquilidad de poder atravesar cualquier contingencia a lo largo del tiempo como fue la pandemia, en donde mucha gente dejo de generar ingresos. Esto nos va a permitir al mismo tiempo generar ingresos pasivos complementarios a los ingresos activos. Recordemos que nuestro objetivo más importante es alcanzar la independencia financiera.

- ¿Cuál es el enemigo número uno del crecimiento económico y financiero de una persona o familia?

El principal enemigo del crecimiento económico y financiero de las personas es vivir por sobre las posibilidades reales de cada uno. Me encuentro con gente que se financia pagando el mínimo de las tarjetas de crédito, o que toman créditos personales a tasas muy por encima de la inflación, para de esa manera vivir una vida que tal vez no está a su alcance, pero que le genera una satisfacción momentánea. Lo que hay que entender es que ese consumo presente por sobre las posibilidades reales, es a costa de hipotecar el futuro. Lo ideal es vivir por debajo de las posibilidades de cada uno, pero por sobre las necesidades, dejando un margen para la inversión. En el tiempo, esa inversión regular, nos da la posibilidad de vivir la vida que realmente queremos y soñamos.

- ¿Cuáles son los proyectos de la compañía a mediano y largo plazo?

Estamos en un proyecto de expansión fuerte, queremos llegar a todo el interior del país, donde creemos que hay mucho todavía por hacer. Vivimos con mucha pasión el asesoramiento financiero y buscamos seguir transformando realidad de familias, personas y empresas, dándoles una mirada distinta, optimista y real al mismo tiempo, de cómo solucionar las distintas problemáticas que todos vamos a encontrarnos a lo largo de nuestras vidas. Ya en enero incorporamos cinco nuevos asesores que están en el proceso de formación liderados por managers de más de 10 años de experiencia en la industria. La idea es terminar este 2023 con 35 asesores. En el largo plazo tenemos la idea de alcanzar las categorías máximas con las distintas compañías que trabajamos hoy en día.

